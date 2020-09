Prometen Padres emoción y pasión

Opinan sobre Serie de Comodín

TIJUANA- A pocas horas de que sea celebrado el Juego uno de la Serie de Comodín entre Padres de San Diego y Cardinals de San Luis, jugadores de la franquicia sandieguina compartieron sus expectativas para el arranque de la postemporada.

Uno de ellos fue el dominicano Fernando Tatís Jr., quien nunca ha participado en un juego de playoffs en Grandes Ligas, habiendo culminado apenas su segunda campaña en las Mayores, misma que lo tiene en las conversaciones para ser considerado el Jugador Más Valioso en la Liga Nacional.

"Me gusta la energía que todos tienen en un juego de postemporada", compartió Tatís Jr., "todos deberían aportar más en la postemporada y siento que el beisbol, jugarlo así, esa es la manera correcta de jugarlo. Es sólo pasión. No puedo esperar para llegar ahí y jugar".

También opinó el jardinero Wil Myers, otro de los peloteros que aportó de forma constante a la ofensiva sandieguina durante la campaña regular, y quien reconoció a los aficionados que siguen los juegos del equipo en los edificios que rodean al Petco Park.

"El enfoque principal está en ganar, los equipos juegan a un mejor nivel, la atención a los detalles es mayor que en cualquier otra ocasión. Aquí se juega el mejor beisbol del mundo, el nivel competitivo más alto, así que debe ser muy divertido y creo que será una serie emocionante", aportó Myers.

Por último también ofreció su punto de vista el lanzador Chris Paddack, quien recibirá la pelota para realizar la apertura en el Juego uno, luego de las lesiones sufridas por el dominicano Dinelson Lamet y el refuerzo Mike Clevinger.

"Me siento emocionado, poder conseguir esta oportunidad y este privilegio, es verdaderamente un honor... No voy a dormir mucho esta noche (martes), la adrenalina me va a recorrer, pero estaré mentalmente preparado y listo para salir", señaló el pitcher texano.

El "Sheriff" agregó, "todo el mundo empieza 0-0 en la postemporada, todos tienen el mismo récord, todos empiezan de cero... Voy a salir ahí y dominar, saldré ahí y lanzaré con emoción".