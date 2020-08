Promete 'Pitbull' Chairez hacer cumplir profecía

Retador al campeonato mosca

TIJUANA- Dentro de la historia de Ultimate Warrior Challenge México (UWC), el Campeonato Mosca nunca ha sido defendido exitosamente y el retador Edgar "Pitbull" Chairez promete que continuará esa tradición para el evento "UWC: Supremacy".

A celebrarse el viernes 4 de septiembre a puerta cerrada en las instalaciones de Entran Gym, en Tijuana, el fajín de las 125 libras se encuentra con el ensenadense Jesús Aguilar, de Victory Fight Club.

"La profecía se cumplirá en UWC: Supremacy y me llevaré el Campeonato Mosca al ganarle a Jesús (Aguilar) porque para eso me he preparado, para ganar, y eso quedará demostrado en la jaula", declaró "Pitbull" Chairez.

El peleador añadió, "mi estilo siempre ha sido ir hacia enfrente, no sacarle al intercambio de golpes, aunque tengo varias victorias por sumisión, eso es por qué cuando los tumbo hay veces que es más fácil agarrarlos en una llave".

Durante su presentación en el programa "UWC: Total War" (a través de Facebook live), el retador dejó en claro que aceptó la pelea porque es de campeonato ya que lograr un título en el 2020 fue su objetivo desde el inicio.

"Llevo ocho peleas profesionales y me he medido contra lo mejor de las 125 libras del país, aunque también he estado en otras divisiones, pero me siento bien, fuerte, en esta categoría, creo que es donde soy mejor', subrayó el cachanilla.

"Pitbull" Chairez agregó, "y ya voy para tres años desde que el coach Raúl (Arvizu) me invitó a entrenar en Entram Gym y me he entregado con todo, y para esta pelea mi campamento ha sido muy bueno al entrenar mucho con Brandon (Moreno)".

El peleador debutó de manera espectacular el 3 de diciembre del 2016 al noquear en 45 segundos a Enrique "Guida" Diarte (4-3-0) con rodilla voladora y desde entonces ha amasado un récord de 6-2-0 en las Artes Marciales Mixtas (AMM).

En su más reciente combate, el 21 de febrero de este año, le quitó lo invicto al regio David Macías Ruiz (4-1-0) con mataleón a los 3:58 minutos del segundo round, en evento celebrado en la capital bajacaliforniana.

Por su parte Aguilar (4-1-0) capturó el Campeonato Mosca en "UWC: Bloody Valentine, part deux", esto el 29 de febrero, cuando sometió al francés Antoine Hidrio (5-3-0) para convertirse en el tercer monarca de las 125 libras de la compañía.

"Me gusta llegar y tirar putaz*s, y creo que cuando mi rival sienta mi poder va a intentar llevarme a la lona, pero he estado entrenando mucho suelo para evitarlo o, en su caso, igual rendirlo en la lona", señaló Chairez.

El retador complementó, "no quiero faltar al respeto pero es mi rival para este 4 de septiembre y adentro de la jaula le voy a dar con todo, quiero ese Campeonato, es mi meta, y sé que siendo de UWC será mi oportunidad para UFC (Ultimate Fighting Championship)".

El combate por el Campeonato Mosca será el duelo estelar de "UWC: Supremacy", a transmitirse en vivo por la página de UWC en Facebook Live a partir de las 19:00 horas (tiempo Pacífico), con un total de nueve peleas en el programa.