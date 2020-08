Promete Aguilar conservar título

Busca hacer historia

TIJUANA- El campeón Jesús Aguilar tiene toda la intención de romper la racha de defensas del cetro de las 125 libras de Ultimate Warrior Challenge México (UWC) y emerger de la jaula "Supremacy" con el fajín aún en su posesión.

"Entiendo que ningún campeón previo ha podido defender exitosamente este Campeonato, pero eso va a cambiar conmigo el próximo 4 de septiembre, por que estoy con todo en mi preparación para ganar", comentó Aguilar.

El monarca agregó, "ésta es la pelea más importante de mi carrera, por que es la que tengo enfrente, llevo mi preparación física gracias a mis compañeros y familia, y tengo fe que todo saldrá bien y ganaré una vez más en UWC".

El tercer campeón Mosca en la historia de UWC estuvo en el programa "Total War" de la compañía (transmitido cada jueves a las 17:00 horas por Facebook Live) y dejó en claro su intención por romper la llamada "profecía" de ese cinturón.

Aguilar, quien ganó el título el 29 de febrero de este año en la función "Bloody Valentine, part deux", tras dormir al francés Antoine Hidrio (5-3-0), enfrentará a Edgar "Pitbull" Chairez (6-2-0) en la estelar de "UWC: Supremacy".

"En recientes años sólo acostumbre pelear una vez por año, pero al ganar este campeonato sé que es un compromiso importante con UWC y, la verdad, desde el evento pasado ya estaba listo para pelear si me lo hubieran solicitado", señaló el peleador

Aguilar añadió, "mi vida me ha llevado por varios caminos para llegar al punto en el que estoy, tengo mi negocio y mi carrera en AMM, me dedico al 100% en todo, y eso no cambia para mi próxima pelea".

Al poseer récord profesional de 4-1-0, el peleador de Victory Fight Club, del municipio de Ensenada, reconoce la presión que conlleva ser el estelar en una función de Artes Marciales Mixtas, y en especial la que será apenas la tercera en México durante la pandemia.

"Aunque por la cuarentena el entrenamiento y preparación ha sido diferente, creo que este campamento ha sido mejor que el anterior, ya que para febrero sufrí algunas lesiones en mi preparación y ahora he estado limpio", subrayó Aguilar.

El campeón continuó, "pero los meses después de que gané el Campeonato sirvieron mucho para recuperarme, y ya cuando regresé a mis entrenamientos esta al cien, y a dos semanas de la pelea todo va progresando exactamente como tenemos programado".

El duelo entre Aguilar y Chairez será a cinco rounds, de cinco minutos cada uno, y autorizado por la Comisión de Box, Lucha Libre y AMM de Tijuana, para el evento a celebrarse a puerta cerrada el 4 de septiembre en Entram Gym.

La función "UWC: Supremacy" iniciará a las 19:00 horas (tiempo Pacífico) y será transmitida en vivo por la página de UWC en Facebook Live a partir de las 19:00 horas (tiempo Pacífico), con un total de diez peleas en el programa.