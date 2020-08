Prohibidos torneos y competencias amistosa

Las ligas deben abstenerse de este tipo de encuentros Dado que estamos en color rojo del Semáforo

ENSENADA.- Debido a que se mantiene en color rojo el Semáforo Epidemiológico de Baja California por la pandemia de COVID-19, los torneos y competencias amistosas se mantienen suspendidas en todas las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Ensenada (Inmudere).

Laura Marmolejo Toscano, directora del Inmudere en representación del presidente Armando Ayala Robles, informó que, si bien es cierto que están dejando entrar a usuarios siguiendo los protocolos indicados por la Secretaría de Salud, aún no son recomendables este tipo de encuentros.

“Son ligas las que están tratando de convocar a la competencia y esto está prohibido. La competencia no está convocada por lo pronto. Dentro de los reglamentos con Inmudere se marca claramente que, si una liga está convocando en pandemia y no está respetando los protocolos, no se le reanudará su convenio, ya que antes que la competencia, está la salud”, afirmó la directora.

Actualmente Inmudere tiene un registro de más de 55 ligas que hacen uso de las instalaciones.

Sobre la afluencia en las unidades deportivas, Marmolejo Toscano resaltó que se ha respetado el aforo indicado por la Secretaría de Salud, además de que toman diariamente la temperatura, se revisa que haya respeto por la sana distancia y se prohíbe el uso de regaderas.