Presentan UWC: Bloody Valentine, part deux

Asisten protagonistas

TIJUANA- Contando con una cartelera de nueve combates profesionales, cuatro de los cuales serán por campeonatos, el próximo 29 de febrero a las 20:00 horas será celebrado el evento UWC: Bloody Valentine, part deux, que tendrá como sede al Auditorio Municipal de Tijuana.

La presentación oficial del evento de la empresa Ultimate Warrior Challenge México se llevó a cabo ayer en el Del Río Gastro Park con la presencia de varios de los peleadores programados, entre ellos los estelaristas Edgar "Smooth" Escárrega (6-4-1) y Fabián "Aniquilador" Quintanar (13-4-0).

"Estamos muy emocionados por traer a Tijuana la primera función de MMA profesional del 2020 y más por que el mes de febrero es muy importante para nosotros por que será nuestro aniversario número 11", indicó Alejandro Islas, presidente de UWC.

Islas agregó, "además hace diez años fue nuestra función original de Bloody Valentine, por eso es que decidimos ponerle este nombre ya que el mismo campeonato que se jugó en la estelar de hace una década estará en juego este 29 de febrero".

La pelea estelar

El presidente de UWC indicó que el duelo por el fajín de las 155 libras encabezará el evento que ya cuenta con luz verde de parte de la Comisión de Box, Lucha Libre y AMM de Tijuana a cinco rounds de cinco minutos cada uno.

"Muy entusiasmado de tener mi primera defensa del Campeonato UWC este febrero y más al tener un rival del nivel de Fabián, definitivamente un gran reto en mi carrera y estoy alistándome con todo para sacar el triunfo", declaró el campeón Escárrega.

El integrante de Victory Fight Club, del puerto de Ensenada, declaró que lleva un par de meses ya en campamento y estará sin problemas en peso para su primer compromiso estelar con UWC.

"Me siento reenergizado, como que regresó el hambre de pelear, siempre me he preparado al 100% para mis combates pero admito que en las más recientes no estaba con todo en mi mente, pero para este 29 de febrero voy por el Campeonato UWC sin lugar a duda", subrayó Quintanar en la rueda de prensa.

La cartelera

El Campeonato Mosca (125 libras) estará también en juego con el regreso del francés Antoine Hidrio (5-2-0), de American Kickboxing Academy (AKA), para enfrentar a Jesús Aguilar (3-1-0), de la Academia Vale Todo, de Ensenada.

Luis Meraz (4-0-0), de San Luis Río Colorado, Sonora, vuelve a la jaula de UWC para poner en juego el Campeonato Pluma de la compañía ante Miguel Torres (4-4-0), de Demons MMA, de Mexicali, Baja California.

Además se confirmó que por primera ocasión se disputará el Campeonato Peso Completo dentro de UWC cuando Jesús "Tanque" Navarrete (4-0-0), de Entram Gym, tenga ante él al también invicto Antonio Malacón, de Culiacán, Sinaloa.

Otras cinco peleas completarán la primera función de MMA en Tijuana del 2020, con los boletos ya a la venta a través de Taquilla Express, ya sea en su página oficial (www.taquillaexpress.com) o en las taquillas del Grand Hotel, Hotel Real Inn y en el mismo Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno.

El costo será de mil pesos para primera fila, 800 pesos en el resto del piso, 500 en la sección de preferente numerado y entrada general está a 190 pesos. (AMS)

UWC: Bloody Valentine, part deux

Auditorio Municipal de Tijuana

Sábado 29 de febrero. 8:00 p.m.

PELEA ESTELAR CAMPEONATO

Peso Ligero

Edgar "Smooth" Escarrega vs. Fabián "Aniquilador" Quintanar

Campeonato Peso Pluma

Luis Meraz vs. Miguel E. Torres

Campeonato Peso Mosca

Antoine Hidrio vs. Jesús Aguilar

Campeonato Peso Completo

Jesús "Tanque" Navarrete vs. Antonio Malacón

Peso Pluma (140 lbs)

Mauricio "Dragón" Nievas vs. Erik Radleim

Peso Ligero

Rodolfo "Bestia" Reseck vs. Christopher "Anaconda" Ramírez

Peso Pluma

Aarón "Tiburón" Villa vs. Christian "Kicha" Hermosillo

Peso Mosca

Everardo "Jhoao" Ruiz vs. Luis "Pinga" Aguirre

Peso Pluma (140 lbs)

Eduardo Velázquez vs. Ángel "Tokes" Torres