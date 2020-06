Presentan función UWC: Total War

Será el 3 de julio

TIJUANA- El evento número 22 de la empresa Ultimate Warrior Challenge México (UWC) fue presentado de manera oficial este sábado durante la transmisión del programa "UWC: Total War".

La función se llevará a cabo el viernes 3 de julio a "puerta cerrada" en las instalaciones de Entram Gym, en la Zona Centro, de Tijuana, y será el primero de Artes Marciales Mixtas (MMA) profesionales en México desde el inicio de la cuarentena debido a Covid-19.

"De antemano quiero agradecer de nueva cuenta a Arturo González Cruz, Alcalde de Tijuana, y a Carlos Labastida, presidente de la Comisión (de Box, Lucha Libre y MMA de Tijuana), por darnos la oportunidad de organizar el primer evento de MMA en terreno mexican", comentó Alejandro Islas, presidente de UWC.

Islas añadió, "un gran honor tanto para nuestra empresa UWC como para Tijuana, una vez más a la vanguardia de las MMA nacionales, y sabemos que vamos a tener una gran función para los aficionados de este gran deporte".

El presidente de UWC estuvo acompañado en la presentación por el doctor Pedro Prats, coordinador de seguridad sanitaria para el evento, así como el Presidente de la Comisión de Tijuana, Carlos Labastida.

"Lo primero que buscamos es la seguridad del peleador y del resto de los participantes, trabajo en el Hospital General y tenemos una serie de protocolos de seguridad, y esos mismo aplicaremos para la función", señaló Prats.

El médico agregó, "los protocolos de salud que implementaremos nos dan la seguridad para realizar la función en la mejor de las condiciones, y el gimnasio para el evento se presta a perfección para esas cuestiones".

Además en el estudio estuvo el Campeón Peso Completo de la empresa, Jesús "Tanque" Navarrete (5-0-0), quien defenderá la nueva corona ante el mexicalense Eliezer "Hecho En México" Ortega (5-0-0).

"No dudé cuando se me dijo que si quería estar en la primera función y el retorno de UWC, de hecho desde que se dijo de la posibilidad empecé mi campamento con Raúl (Arvizu), y ya sabe que acabo pronto a mis rivales", declaró Navarrete.

Junto con ellos, aunque a través de internet, estuvo el retador, quien defiende los colores de Maranatha Kickboxing & BJJ, para dejar en claro sus intenciones de llevarse el título a la capital bajacaliforniana.

"Yo creo que esto no va a pasar de los dos rounds, aunque es mi primera vez que peleó en Completo, ya he visto los videos, y estoy listo con todo, no le tengo miedo a su poder", destacó Ortega.

Un total de siete peleas profesionales habrá para "UWC: Total War", que tendrá inicio a las 20:00 horas del 3 de julio y será transmitido por la página oficial de UWC, con luz verde otorgada por la Comisión de Box, Lucha Libre y MMA de Tijuana y el Ayuntamiento de Tijuana. (AMS)

FOTO- CORTESÍA UWC Total War

PIE DE FOTO- El evento número 22 de la empresa Ultimate Warrior Challenge México (UWC) fue presentado de manera oficial este sábado durante la transmisión del programa "UWC: Total War".

UWC: Total War

Entram Gym, Tijuana

Viernes 3 de julio. 8:00 p.m.

PELEA ESTELAR CAMPEONATO

Campeonato Peso Completo

Jesús "Tanque" Navarrete vs. Eliezer "Hecho En México" Ortega

Peso Welter

Alejandro "Hulk" Sánchez vs. Iván "Jaguar" Maya

Peso Ligero

Leandro Urquiza vs. Jesús "Negro" Blanco

Peso Pluma

Mauricio "Dragón" Nievas vs. Salvador Ledezma

Peso Pluma

Ángel "Tokes" Torres vs. Brandon Urchurutu

Peso Pluma

Alan Varela vs. Abraham "Savage" Nava

Peso Mosca

Hugo Torres vs. Alex Navarro