Presentan etapa municipal de ajedrez

Esperan una participación de por lo menos mil ajedrecistas

TIJUANA. - El director del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet), Juan Carlos Pelayo Sánchez, dio a conocer que a partir del mes de febrero iniciará la etapa municipal de ajedrez de los Juegos Nacionales Conade 2020.

"Tenemos la instrucción por parte del presidente municipal, Arturo González Cruz, de darle el apoyo a todos los deportistas tijuanenses, en este caso con los ajedrecistas el apoyo va más a allá a esta etapa pues en un futuro cercano también contaremos con un centro de alto rendimiento, lo que habla del compromiso que tenemos para con ellos", dijo el director de la paramunicipal.

La eliminatoria municipal se desarrollará en la Plaza Oasis en la Zona Este de Tijuana. El vicepresidente de la AABC, Neftalí Sánchez, precisó que si decidieron hacerlo en aquella parte de la ciudad es porque el sector educativo tiene registrado a 30 mil alumnos del nivel básico, pero está abierta la competencia a todo el municipio tijuanense.

Las categorías en que podrán participar son Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12 y Menores. Las inscripciones podrán realizarse en línea a través de la red social Facebook en la página Ajedrecistas de Baja California o en la junta técnica que se desarrollará el 10 de febrero en la sala de usos múltiples de la Unidad Deportiva Municipal CREA.