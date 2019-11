Presenta Padres a Jayce Tingler

En Petco Park

TIJUANA- Padres de San Diego realizó ayer la presentación oficial de su nuevo manejador Jayce Tingler, mediante una rueda de prensa celebrada en Petco Park. El timonel de 38 años firmó un contrato por tres años el pasado lunes.

"No puedo esperar para seguir adelante, expresó Tingler en sus primeras declaraciones como manager del club sandieguino, "no puedo esperar para construir las relaciones y por último, no puedo esperar para ser parte del grupo que le traiga un campeonato a la ciudad de San Diego".

Tingler fue presentado de forma oficial por el gerente general A.J. Preller, quien colocó la nueva indumentaria del equipo para la temporada 2020, en colores café y dorado, en el nuevo manager de los "Frailes", quien portará el jersey con el número 32.

El vigésimo primer timonel en la historia de la franquicia sandieguina hizo alusión a la recién finalizada Serie Mundial acerca de sus objetivos con Padres, la forma en la que Nats y Houston jugaron... Para mí y creo que para todos aquí, eso es beisbol de nivel de Campeonato y pienso que

esas serán las expectativas que esperamos establecer aquí de ahora en adelante".