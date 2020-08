Prescott pide liberación de un preso en el corredor de la muerte

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- El quarterback de los Cowboys de Dallas, Dak Prescott, mandó una carta al gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt en la que pide la liberación de un hombre negro que se encuentra sentenciado a muerte.

En el documento que Prescott elaboró con copia al consejo de indultos y libertad condicional del estado, escribió que él mismo como un atleta de color "experimenta injusticias de primera mano".

La carta obtenida por "The Time" aboga por Julius Jones, un recluso negro condenado a muerte por el asesinato de Paul Howell en 1999, un hombre de negocios blanco de Edmond, un suburbio de la ciudad de Oklahoma, durante un robo de auto.

"Los acontecimientos actuales están arrojando una luz muy necesaria sobre los prejuicios profundamente arraigados y el maltrato sistémico de los negros, y tengo la más sincera esperanza de que los movimientos culturales de hoy conduzcan a cambios sociales significativos que creen un mañana mejor", escribe Prescott.

"Con ese fin, todos ustedes están en la posición única de poder tener un impacto directo al abordar un error judicial específico".

En este momento de juicio nacional sobre la injusticia racial que se ha apoderado de los Estados Unidos después de la muerte de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd y muchos otros, los atletas han desempeñado un papel principal en mantener conversaciones difíciles sobre la raza al frente del diálogo nacional.

El caso de Julius Jones ha recibido una amplia atención. Una serie documental producida por Viola Davis que se emitió en ABC en 2018, "The Last Defense", lo cubrió en profundidad, mientras que la Coalición Julius Jones ha ayudado a atraer más de 6 millones de firmas a una petición de Change.org llamando a Jones, quien ganó una beca académica para la Universidad de Oklahoma antes de su condena.

