Podría Mejía pasar más tiempo en los jardines

Muestra productividad ofensiva

TIJUANA- A pesar de que su rol principal es como catcher, incluso tomando la titularidad en dicha posición, el dominicano Francisco Mejía podría tener en los próximos días una mayor actividad en los jardines debido a la productividad ofensiva que ha mostrado en la actual campaña.

El receptor de 23 años aún presenta impresiciones en la posición, pero su juventud es un factor que Padres ha tomado en cuenta para dejarlo compartir el rol de catcher con Austin Hedges, ya que el equipo ha conseguido una mayor efectividad cuando ambos jugadores han compartido tiempo de juego.

"Creo que cualquier oportunidad para estar en el campo es buena", compartió Mejía al portal MLB.com, "si puedo ayudar al equipo es algo bueno... Creo que no necesariamente fue algo que habláramos al principio, en términos de que rol me gustaría desempeñar, pero cuando hay una emergencia o el día se presta para ello, claro que estoy abierto a hacerlo".

Mejía, quien obtuvo su llamado a Grandes Ligas al inicio de la temporada, presenta números de .379/.429/.655 este agosto y este domingo se desempeñó como jardinero izquierdo por cuarta ocasión en la campaña y segunda vez en una semana, por lo que no sería raro que Padres recurra a dicha estrategia de nueva cuenta antes del final del año.

El nativo de Bani, República Dominicana participó en 28 juegos como jardinero cuando era parte del sistema de ligas menores de Indians de Cleveland antes de ser enviado a San Diego, aunque para Padres el rol principal del jugador es el de un catcher que ocasionalmente tiene actividad en las praderas. (AMS)