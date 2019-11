Piménteles sale por la Secundaria 8

Ronda del softbol de Los Barrios de Maneadero

ENSENADA.- Gran duelo se espera este día a partir de las 18:30 horas sobre el terreno de juego del campo Manuel Mercado cuando las novenas de Piménteles y Secundaria 8 salten en busca del triunfo valido para el Grupo E del certamen de softbol de Los Barrios de Maneadero.

Ambos cuadros saltaran el terreno de juego con sus mejores elementos ya que necesitan del triunfo para buscar mejor posición de cara a la etapa de semifinales.

En el segundo cotejo que esta pactado a las 20:00 horas se discutirán la victoria los equipos de Marlins y Maxi Power.

El domingo en este mismo escenario se disputarán el trofeo del tercer lugar del Grupo C, las escuadras de Chileras y Marines y el lunes jugaran el primero de la final las escuadras de Amazonas y Panteras.

Programación

Campo Manuel Mercado

Miércoles

18:30 Piménteles vs Secundaria 8

20:00 Marlins vs Maxi Power

Jueves

18:30 Monsters Girls vs Marineras

20:00 Little Queens vs Bandidas

Domingo

08:00 Chileras vs Marineras

Lunes

18:30 Amazonas vs Panteras

20:00 Cobras vs Yankees