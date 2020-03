"Pepe El Toro" corre peligro

Los boxeadores se presentan en "Box A lo Grand"

TIJUANA. - El controvertido ponchador Alfredo Ledesma, mejor conocido en el ámbito boxístico como "Pepe el Toro", está en la "Cuerda Floja" de su carrera, ya que esta temporada cumple 5 años de profesionalismo y, al parecer, no quiere dar el estirón definitivo ante la desesperación de su manejador Roberto "Pollito" López, que no sabe cómo inspirarlo para que se enfoque en su carrera.

Tiene programada una pelea para el sábado 4 de abril en el Grand Hotel Casino Resort ante el rápido Edgar "Piernas "Ahumada, que le ha quitado lo invicto a cinco peleadores y la cosa esta que "Pepe el Toro" anda todo distraído pensando en lo romántico.

Con un buen record de 16 peleas, solo dos reveses, el chamaco tiene con que salir adelante en este duro deporte, pero este chamaco anda alborotado está en la "Cuerda Floja" y el "Piernas" Ahumada le pudiera ganarle, porque es rápido de manos y la pelea esta pareja.

El "Pollito" López, que fue un peleador profesional y destacó en el terreno internacional, sabe lo que es descuidarse y andar distraído cuando se tiene una pelea en puerta y nos dijo: Las mujeres son inspiración, pero también pueden ser inspiradoras de la derrota si uno no se cuida y aclaro la "Culpa la tendrá "Pepe el Toro" si el "Piernas le da un Baile".

Es muy popular Alfredo, sin lugar a dudas, y siempre lleva sus porras, pero el box no perdona y quien puede y no quiere se queda en el camino espero que mis 7 años con el "Pepe el Toro no se quede en el uno más que tenía con que llegar y no quiso termino diciendo un "Pollito" cabizbajo.

Esta pelea es una de las de respaldo al combate a la función que encabeza Jorge Marrón Jr, de 18-1, contra el internacional Lisandro de los Santos, y en la que ira en juego el cetro welter del estado BC entre el invicto Diego "Bebe" Mercado y el ponchador Romario Ovalle

Noé Larios 11-0 entra en acción con cinco combates más también en una velada hecha para el aficionado más exigente y donde el Grand Hotel Tijuana (las torres) estará en su temporada 29 y sigue haciendo historia en el boxeo.