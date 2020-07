"Pantera" buscará limpiar dos divisiones

El tijuanense busca volver a ser campeón

TIJUANA.- El tijuanense Luis "Pantera" Nery es un boxeador que se muestra maduro en todos los sentidos. Y tiene muy claros sus objetivos a corto y mediano plazo:

"Yo me veo con los cuatro títulos en Gallo (CMB, OMB, AMB y FIB) y en Supegallo. Es mi meta a mediano plazo. Hay talento y hay tiempo para lograrlo", dijo Nery en entrevista virtual con el periodista especializado Ernesto Amador, del canal de YouTube "No Puedes Jugar Boxeo".

Nery (30-0-0, 24 ko´s), ex campeón mundial Gallo, acepta sus errores sobre todo por no haber dado el peso en algunas peleas importantes últimamente, pero advierte que viene lo mejor de su carrera.

"Me di cuenta de mis errores a tiempo, tengo bastante tiempo en mi carrera para demostrar y vamos a salir adelante. Me muero de ganas de estar arriba del ring, dar el peso, hacer una pelea espectacular, y luego otra pelea grande, para que ya se quite esa imagen, ya estoy impaciente por pelear", explicó el fuerte golpeador de 25 años.

Nery confirmó que combatirá contra Aaron Alameda en 122 libras, el 29 de agosto en Estados Unidos y que será el punto de partida para recuperar su sitio entre los mejores del mundo.

"Tengo en Guadalajara un mes y tres semanas, y lo que falta, 7 semanas más, trabajando con Eddy Reynoso, está mejorando mi defensa, los golpes más colocados, más fuertes, los pies bien plantados. Estamos trabajando muy fuerte, encajamos perfectamente bien. Tiene mucha experiencia con Saúl ("Canelo" Álvarez), puedes verlo en sus peleas cómo lo ha ido mejorando. Me doy cuenta que en el entrenamiento de sparring he mejorado mucho, Eddy te mete mucha disciplina, te mete mucha presión en el gimnasio, es muy serio en el entrenamiento", aseguró Nery, y dijo que haberse ido a entrenar con el estratega jalisciense, ha sido "un golazo".





El "Pantera" de la escuadra de Promociones Zanfer de Fernando Beltrán explicó que después de su pelea de reaparición ante Alameda, estudiará junto con su equipo de trabajo cuál es la mejor opción para su carrera.

"Las 118 libras es una división muy difícil, muy atractiva, por eso me dicen que primero la limpie.

Si tuviera que clasificar la división Gallo, para mí pondría primero a Rigondeaux, después a Nonito Donaire, después a Naoya Inoue, luego Jason Moloney, John Riel Casimero y al final pondría a Nordine Oubaali", consideró, y consideró que el francés campeón mundial Gallo del CMB (Oubaali) es un peleador valiente, y que espera recibir esa oportunidad, "si en la siguiente pelea me dan la oportunidad con él, adelante. Feliz de recuperar mi título, porque se que lo voy a recuperar".

"Vamos a hablar con la empresa, que son los que van a decidir. Yo estoy para ir contra los mejores. Ellos quieren que primero barra en 118 y después subir a 122. Mi tirada siempre ha sido obtener los cuatro títulos de cada categoría", consideró Nery.

De su trayectoria amateur, aseguró que hizo muy poca.

"Hice sólo 9 peleas amateur en cuatro meses, y mi entrenador en ese momento me dijo que ya estaba listo para profesional. Debuté muy novato, sólo seis meses de estar practicando boxeo, Dios me dio un talento muy grande. La desventaja es que entras sin experiencia, pero la ventaja es que entras sin estar muy golpeado", explicó.

De su debut, explicó que estuvo a punto de caerse su pelea, el 5 de mayo de 2012.

"Estuvo cardiaco ese día, iba a pelear Jackie Nava en la estelar, y Rafael Márquez. Ya estábamos todos el día de la pelea, y como 30 minutos antes de pelear, me dicen que mi rival no tenía todos sus papeles y que no iba a pelear. Yo ya estaba cambiado y vendado. Y me dijeron que en ese momento tendría un nuevo rival, que si quería, yo les dije que adelante, y gané en 1 minutos y 4 segundos".

Nery dio a conocer que su pelea más difícil, no ha sido ante algún rival internacional o en una pelea de campeonato mundial.

"Fue contra un sonorense, Carlos Fontes, él ha sido el rival más duro. Fue un tirazo. Iba medio sin piernas, me había descuidado, pero él es un peleadorazo. Lo noqueé en el round 8, ya faltaban unos segundos para que se acabara la pelea. Fue una pelea muy dura, muy cerrada", se sinceró.

Del episodio en el que perdió su campeonato mundial en la báscula, en Japón, explicó.

"Hicieron muy grande el problema, cada fin de semana uno o dos peleadores no dan el peso, y me crucificaron por no haberlo dado en Japón. Se cumplió con las condiciones que ellos pusieron de la hidratación, no se por qué me vetaron de Japón. Si no hubieran querido pelear, pues no se hace la pelea. Pero pusieron las condiciones, se cumplieron, se hizo la pelea y al final salió la misma.

"Cuando no di el peso, yo ya no podía bajar más, se hizo la cláusula de rehidratación, con un tope de libras, a las 12 del día me pesaron, di una libra abajo del límite que me habían puesto y la pelea se hizo. Como me veían muy débil pensaron que me iban a ganar".

De una posible pelea ante Naoya Inoue, aseguró que lo noquearía.

"Generalmente yo tarde en descifrar un rival entre el segundo y el cuarto round. Y cuando yo descifro a un rival, trato de acabarlo. Se me ha hecho fácil descifrar a mis rivales.

"A Inoue lo puedo noquear en unos seis rounds, igual que Yamanaka. En cuanto le encuentre el modo y lo descifre. Inoue sólo le ha ganado a Payano y a Nonito. Contra Nonito estaba peleando contra un peleador que ya va de salida y le fracturó el pómulo, lo llevó a la escuela. Yo tengo 25 años. Nonito tiene 36 y Naoya Inoue 26, hace tres años le hubiera ganado. Es duro, lo admito, pero no tiene tantas peleas buenas en su trayectoria. Yo no me voy para atrás, yo voy para adelante. Esa pelea se acaba por nocaut, o me noquea o lo noqueo", sentenció.

Nery le mandó un mensaje a sus aficionados.

"Esta vez no va a haber fallas, me estoy dedicando duro. Por algo pasan las cosas, se falló, pero se está trabajando, no va a volver a pasar y hay Pantera para rato. Esto va empezando apenas, voy agarrando vuelo".