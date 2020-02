Pagos excesivos por organizar carreras pedestres

Buscaremos que paguen solo lo justo

ENSENADA.- Preocupado ante la alza de los permisos para organizar carreras pedestres el regidor Independiente, Raúl Vera Rodríguez presidente de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento de Ensenada, buscara en acercamiento entre autoridades municipales y organizadores de carreras para buscar una solución a estos excesivos cobros.

Raúl Vera, estuvo de invitado para dar el banderazo de salida de la carrera atlética Quiero Vivir Sano que fue con la que abre acción el Serial Atlético Ensenada 2020.

"Los cobros por la organización de carreras pedestres va a la alza, por ejemplo ahorita para esta carrera Quiero Vivir Sano, platicando con los organizadores me enseñan los recibos y anda entre los 12 y 13 mil pesos por organizar una carrera pedestre, vienen cobros de Seguridad Publica, Ecología, Protección Civil entre otros", por lo que vamos a buscar desde la Comisión de Deporte del Ayuntamiento de la cual me honro en presidir, es acercarnos a la gente que organiza estas carreras para ver qué es lo que se puede hacer, como buscar abrir la agenda del secretario general del Ayuntamiento, para que escuche de primera voz, cual es la problemática de los organizadores de estas carreras pedestres y cuál es la contribución que estas carreras, dejan entre la sociedad e incluso en grupos vulnerables y que en base a eso se pudiese establecer un convenio, donde estas carreras que tienen un objetivo social no tengan cobros tan excesivos" comento el regidor Raúl Vera.

"Darle también a conocer el gran impacto que tienen estas justas atléticas no solo a nivel social, sino también de activación física y salud y nuestra gran preocupación es que los promotores ya no quieran hacer carreras, de pos si tenemos un problema de salud a nivel nacional muy importante, así que como presidente de la Comisión de Deporte del Ayuntamiento, buscaremos que de sede este acercamiento y buscar los mecanismos legislativos para que este cobro a las carreras pedestres sea lo más justo posible" termino diciendo el regidor Independiente y presidente de la Comisión del Deporte.