Oscar Pareja saldría si pierde ante Morelia

TIJUANA. - Xolos de Tijuana se juega hoy más que tres puntos ante Monarcas Morelia, dado que, si el equipo pierde, podría salir del equipo el estratega colombiano de los "Canes Aztecas", Oscar Pareja.

El partido se disputa en punto de las 19:00 horas en el Estadio Caliente en el marco de la fecha 11 del torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Tras la práctica de este martes por la mañana en el Estadio Caliente, el estratega colombiano habló del trabajo del equipo "canino".

"Hemos estado en nuestra lucha diaria de preparar al equipo. Yo creo que somos gente de sentido común. Estamos inmersos en este proyecto y yo estaré acá hasta que ellos (la directiva) quieran", comentó Oscar Pareja.

`No es un secreto porque en el partido pasado salimos con la amargura de perder otros tres puntos de visita y cometiendo errores específicos, pero el plantel sigue en esa lucha, nosotros tratamos de mantener nuestro estilo de juego y vamos a pelear por esos tres puntos ante Morelia´, agregó.

Tijuana llega ubicado en el peldaño 15 con 11 puntos de 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas, además de 13 goles a favor por 17 en contra.

Morelia se encuentra en la posición 6 con 16 unidades de 5 victorias, 1 empate y 4 descalabros, además de 11 goles a favor por 9 en contra.

''En casa, venimos de empatar con Tigres, ganarle a Cruz y Pumas, tenemos otro empate con Querétaro al inicio del torneo y creo que fue nuestro mejor juego hasta ahora, seguimos siendo fuertes en casa y fuera es donde tenemos que mejorar'', amplió el colombiano Oscar Pareja.

Para Óscar, neutralizar a Monarcas y buscar los tres puntos en juego es el principal objetivo.

''Entendemos que las distancias hacia arriba y hacia abajo son cortas, tenemos un partido menos y no con muchos puntos de diferencia. Tenemos la urgencia de ganar y eso no lo vamos a esconder porque se achican los tiempos, pero creo que el equipo hoy está en la pelea y no vamos a desacertar la idea que ganando dos partidos nos ponemos en una situación mucho mejor'' comentó el entrenador de Tijuana.

''Morelia es un rival que viene haciendo las cosas bien, con una racha positiva, pero vamos a la competencia por los tres puntos que son tan importantes para ellos como para nosotros'', finalizó el estratega sudamericano.