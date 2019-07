"Oribe Peralta no era referente de América", afirma Miguel Herrera

Para referentes en el América, Cuauhtémoc Blanco, mas no Oribe Peralta

CIUDAD DE MÉXICO.- Para referentes en el América, Cuauhtémoc Blanco, mas no Oribe Peralta, así lo dejó ver el técnico azulcrema Miguel Herrera, luego del fichaje del delantero con el Guadalajara.



"Realmente Oribe no es un jugador nacido en América como todo mundo piensa, obvio que es distinto, si tú me dijeras que en su momento Cuauhtémoc (Blanco) es un referente 100 por ciento del América, pero Oribe fue un jugador importante en estos cinco años, pero no es un referente del club, sí era el capitán junto con Paul (Aguilar) y (Agustín) Marchesín, pero son decisiones que toma el jugador", explicó el estratega de las Águilas.

De igual modo, el Piojo admitió que la salida del "Cepillo" hacia el Rebaño lo tomó por sorpresa. "Me cayó de sorpresa, ustedes (prensa) me empezaron a hablar y preguntarme de él. Le hablé a Santiago (Baños) y me dijo que estaba en pláticas con Chivas, que se había llegado a un acuerdo".



Pese a la rivalidad entre América y el Guadalajara, Herrera no recriminó ni tachó de traición la partida de Peralta con los rojiblancos. "Son decisiones que toma el jugador platicando con la directiva, es una decisión cien por ciento tomada por Oribe, yo me enteré el mismo día que pasó todo, pero bueno no podemos cortar la posibilidad de extender su carrera, tenía ese deseo".