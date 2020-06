Omar "Pollo" Aguilar será parte del evento

Participantes motivados por "Volvemos con punch"

TIJUANA.- Un campeón mundial consolidado, como Miguel Berchelt. Un peleador que está justo en el momento y ante el rival para convertirse de promesa en realidad, como Omar Aguilar. Y un prospecto en formación, con todo el talento y las cualidades para ser figura, como Alan David Picasso, coincidieron en que subir al ring, el próximo sábado, es una gran motivación, y que están contentos por volver a la actividad.

"Alacrán" Berchelt, "Pollo" Aguilar y "Rey" Picasso ofrecieron este jueves una conferencia de prensa virtual muy convocada, de cara a su participación en la segunda edición del programa en vivo "Volvemos con Punch" que presentará Zanfer este sábado, en los estudios de TV Azteca en la capital mexicana, siguiendo todos los protocolos y medidas de prevención y seguridad sanitaria que estipulan tanto las autoridades de Salud, como el estricto protocolo desarrollado por el Consejo Mundial de Boxeo.

Berchelt (37-1-0, 33 ko´s) se enfrentará a 10 rounds en peso Ligero al sinaloense Eleazar "Tronco" Valenzuela (21-13-4, 16 ko´s) en el turno estelar, y refirió sentirse feliz, contento y motivado por su participación.

"Para mí es mucho tiempo de inactividad, no peleo desde noviembre y era muy importante regresar al ring, no me importa la bolsa, quiero regresarle un poco a la gente de lo mucho que me ha dado el boxeo. El boxeo es el deporte del pueblo, de la gente humilde, y más en esta pandemia hay que unirnos para darle alegría al pueblo. Ya hemos tenido muchas noticias malas, ahora vamos a darles una buena noticia con el boxeo", señaló el carismático Berchelt de 28 años y que entrena con el reconocido Alfredo Caballero en Hermosillo, Sonora.

El "Alacrán" aseguró que llega con muy buena preparación, y con la mentalidad de ofrecer una gran pelea.

"Voy a hacer una pelea muy inteligente, voy a disfrutarla y a que la disfrute la gente. El boxeo es nuestra vida, y si te pagan por hacer lo que disfrutas y lo que amas, pues qué mejor. Para mí el boxeo no es un trabajo, es un estilo de vida", expresó, y señaló que su debut en CdMx no será como lo hubiera deseado, con una pelea de campeonato mundial y en arena llena, pues advierte que "el público hace que des el extra, se le va a extrañar, pero con tal de regresarle el boxeo a la gente, lo hacemos con mucho gusto, sacrificando muchas cosas".

Berchelt, quien lleva seis defensas de su corona dijo que su rival, el "Tronco" Valenzuela es un peleador fuerte, y aguerrido.

"Todas las peleas son difíciles, no hay rival fácil, él subirá muy motivado porque ganarle a un campeón mundial lo pone en lo más alto%, vamos motivados y con la experiencia que he adquirido, sabiendo que me estarán viendo millones de personas, vamos con todo a brindar un gran espectáculo", aseguró.

El campeón mundial dijo que le motiva ser el mejor peso Superpluma mexicano en la historia, en una división donde brillaron Julio César Chávez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez, pues lleva seis defensas exitosas y quiere superar las nueve de Chávez.

"Todos quieren ver la pelea contra Óscar Valdez, ambos equipos la queremos, sería enfrentar a dos guerreros mexicanos, a dos de los mejores entrenadores pues a mí me entrena Alfredo Caballero y a él Eddie Reynoso. Espero que con todo esto de la pandemia, pueda realizarse este mismo año", declaró.

"Pollo" y "Rey"

Omar "Pollo" Aguilar (17-0-0, 16 ko´s) se enfrentará a 10 rounds en peso Superligero, al rival de mayor riesgo hasta el momento, que es el experimentado Dante "Crazy" Jardón (32-6-0, 23 ko´s).

"Jardón tiene bastante experiencia y una pegada muy respetable. Hemos trabajado para él, hemos trabajado con gente de experiencia, pero me visualizo ganando y estamos listos para pelear 10 rounds si es necesario", aseguró.

Aguilar dijo haber realizado una muy buena preparación, agradeció a Zanfer la oportunidad de participar en el evento del próximo sábado y a su equipo de trabajo por los ajustes que se tuvieron que hacer para hacer el plan de entrenamiento de acuerdo a las restricciones por la pandemia, y expresó que se ha sentido bien en la altura de CdMx.

Estudiante del quinto semestre de Ingeniería Industrial, Omar señaló que siempre es muy motivante pelear en la misma función con su hermano menor, Rubén "Pollito" Aguilar (9-0-0, 7 ko´s), que se enfrentará a 6 rounds en Superligero a Emmanuel "Peligro" Herrera (7-10-0, 1 ko), y que la ilusión de ambos llegar a ser campeones del mundo, los motiva y hace que en cada entrenamiento, se ayuden y se empujen a darlo todo.

Otro sólido prospecto del boxeo mexicano, Alan David "Rey" Picasso (14-0, 5 ko´s), va a 10 capítulos en Supergallo contra el regiomontano Florentino "Violento" Pérez (14-5-2, 9 ko´s). Picasso, que estrena esquina al ser ahora dirigido por Alfredo Caballero, de Hermosillo, quien entrena también al propio "Alacrán" Berchelt y a Juan Francisco "Gallo" Estrada, afirmó sentirse muy complacido con este nuevo equipo de trabajo.

"Me gustó Hermosillo, ´Gallo´ Estrada y ´Alacrán´ Bechelt me dieron muy buenos consejos, he tenido muchos y muy buenos sparrings, me gusta que estamos trabajando mucho en la técnica y hemos mejorado también en la pegada", advirtió el prospecto capitalino.

De su rival, dijo que el "Violento" Pérez es un peleador de gran pegada, "pero falta que me alcance, y yo también tengo mis puños y voy a ganar por nocaut", pronosticó.

El estudiante de la UNAM señaló que no dejará la escuela, que incluso desea estudiar dos o tres carreras, y que por el momento, que las clases sean en línea, le ha favorecido para enfocarse más en el boxeo y poder cambiar su campamento de entrenamiento a Hermosillo.

"Con lo de la pandemia hemos entrenado más de lo habitual, he podido leer y tomar algunos cursos en línea. Pelear sin público puede resultar extraño, pero creo que nos permitirá concentrarnos más en la pelea y en el rival", consideró.

En la segunda edición de "#VolvemosConPunch" también se dará el duelo entre el espectacular talento jalisciencie Rafael "Divino" Espinoza (14-0-0, 12 ko´s) y el capitalino Luis Guzmán (10-14-0, 2 ko´s) a 8 asaltos en peso Pluma.

Este viernes se llevará a cabo la revisión médica y de peso, que será transmitido en vivo por Facebook Live en la cuenta de ZanferBox a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro, y antes todos los participantes serán sometidos a la prueba rápida de detección de Covid-19.