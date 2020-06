Omar Aguilar se presentó en Ciudad de México

"Pollo" mostró su fuerte pegada

TIJUANA.- En menos de un minuto, Omar "Pollo" Aguilar liquidó a Dante "Crazy" Jardón. Aguilar (18-0-0, 17 ko´s) sacó a relucir su poder de puños, y un cruzado de derecha le abrió el camino al triunfo, ante un Jardón (32-7-0, 23 ko´s) que salió a pelear valiente, al tú por tú, y llegó a conectar a su rival, pero no pudo aguantar la respuesta del actual campeón juvenil del CMB.

Tras conectar un cruzado de derecha, el "Pollo" soltó una combinación contundente, y conectó hasta cinco golpes de poder sobre un Jardón indefenso, y que incluso, se quedó recargado en cuerdas. El réferi intervino para evitar más castigo sin respuesta sobre Jardón, y decretó el triunfo por nocaut técnico para Aguilar, a los 50 segundos del round inicial.

Gran triunfo del ¨Pollito¨ Aguilar

El ensenadense Rubén "Pollito" Aguilar consiguió su décimo triunfo invicto en el boxeo profesional, al vencer por decisión unánime al queretano Emanuel "Peligro" Herrera, en combate de 6 rounds en peso superligero.

Emanuel ofreció una férrea resistencia a Aguilar, pero no pudo evitar ser dominado por un fuerte peleador bajacaliforniano, las puntuaciones fueron 59-55, 59 -56 y 60- 54 en favor del "Pollito".

En la pelea estelar, Miguel "Alacrán" Berchelt conectó en cantidad y calidad, dominó de principio a fin y dio muestra de su calidad arriba del ring, para imponerse al valiente Eleazar "Tronco" Valenzuela por nocaut técnico a los 1:13 minutos del sexto round.

Berchelt (38-1-0, 34 ko´s) inició el combate con gran intensidad y presión, y con un gancho izquierdo al mentón, tumbó a Valenzuela (21-14-4, 16 ko´s) en los segundos finales del primer round. Del segundo asalto en adelante, el "Alacrán" dictó cátedra de ofensiva. Conectó de izquierda y de derecha, arriba y abajo, en corto y a la distancia, con golpes de poder y combinaciones. Haciendo honor a su apodo, el "Tronco" se mantuvo de pie, lo soportó todo y logró meter algunos contragolpes que hacían retroceder por momentos a Berchelt.

El desenlace vino en el sexto round, cuando tras una izquierda larga de Berchelt que se impactó sobre el rostro de Valenzuela, éste se fue a refugiar a las cuerdas y siguió recibiendo castigo, sin defenderse y sin contestar, por lo que el réferi César Castañón de manera acertada, determinó el triunfo para el mejor peso Superpluma del mundo.

¨Me sentí muy bien, me pego la altura de la Ciudad de México, no es fácil pelear en CdMx, gracias a dios sacamos la victoria, Eleazar es un tronco aguantó todo mi respeto, , pero la experiencia como campeón del mundo me saco adelante, ahora lo que sigue es la pelea esperada contra Oscar Valdez , todo fanático quiere ver y estamos listos para esa Guerra, mi apoderado Mario Abraham y mi promotor Fernando Beltrán y Top Rank pronto me tendrán la confirmación de la fecha contra Oscar ¨

PICASSO GANÓ Y LUCIÓ

Alan David "Rey" Picasso exhibió su talento, sus recursos y su boxeo tanto en corto como a la larga distancia, y se impuso por decisión unánime a un valiente Florentino "Violento" Pérez, en una pelea de mucha acción, en la que ambos tuvieron momentos de lucimiento.

Picasso (14-1-0, 6 ko´s) puso mal en varias ocasiones a Pérez (14-6-2, 9 ko´s), sobre todo con golpeo abajo, pero el "Violento" fue peligroso al contragolpe, y conectó con peligro al "Rey" principalmente con volados.

Al final de 8 rounds de intensa acción, los jueces en estudio, Rafael Saldaña (78-74), Abraham Ibarra (79-73) y Patricia Flores (79-74), mientras que los tres jueces a distancia, Burt Clemens, Alejandro Rochín y Perla Rodríguez, marcaron en sus tarjetas (no oficiales) 80-72.

ESPINOZA SIGUE INVICTO

Un fuerte gancho de izquierda de Rafael "Divino" Espinoza, en el segundo asalto, provocó un corte profundo en la ceja derecha de Luis Guzmán, en el segundo asalto, para terminar el combate pactado a seis rounds en peso pluma.

El invicto tapatío Espinoza (15-0, 13 kos) venció por nocaut técnico al 1.32 minutos del segundo asalto, luego de que el médico del ring le impidió a a Guzmán (11-15, 2 kos) continuar en la refriega por el peligroso corte.

Resultados:

Miguel Berchelet TKO6 Eleazar Valenzuela

Omar Aguilar TKO1 Dante Jardón

Alan David Picasso UD8 Florentino Pérez

Rafael Espinoza TKO2 Luis Guzmán

Rubén Aguilar UD6 Emmanuel Herrera