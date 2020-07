Nunca me había sentido mejor preparado: Tatis Jr.

Destaca condición física

TIJUANA- En una temporada de MLB atípica que se vio acortada a 60 juegos debido a la pandemia de coronavirus, la principal preocupación de todos los involucrados es mantenerse saludables, no sólo ante la posibilidad de contraer el virus sino ante alguna potencial lesión.

Aunque durante su campaña de novato en el 2019 el campocorto dominicano Fernando Tatis Jr. vio limitada su participación a sólo 84 de los 162 compromisos en el calendario, el pelotero dijo no sentirse preocupado ante la posibilidad de lesionarse este año.

"Me he preparado bien, estoy en un estado en el que nunca me había sentido mejor preparado, más fuerte, más rápido, mi cuerpo totalmente 100% saludable y de verdad pienso que esta temporada va a ser tremenda", compartió Tatis Jr.

El jugador de 21 años ha destacado durante el actual Summer Camp que lleva a cabo Padres en el Petco Park debido a que es de los pocos elementos del equipo que entrena portando una mascarilla.

"Sólo quiero sentirme más seguro en general", comentó el pelotero que terminó la pasada campaña con un promedio de bateo de .317, 22 cuadrangulares y 53 carreras impulsadas. "Siento que mis muchachos están más protegidos de esa forma", añadió.

Acerca de la posibilidad de Padres de tener éxito en una campaña de 60 duelos, Tatis Jr. opinó, "es algo nuevo para todo el mundo así que pienso yo que nadie debería tener una excusa, ya que está es la situación que nos va a abarcar a todos. Pienso yo que en estos 60 juegos vamos a tener un chance bien alto de llegar a los playoffs".