Norma Alicia Cerecer Núñez jugar al fútbol le cambió la vida

De las iniciadores del balompié Femenil en Ensenada

ENSENADA.- A pesar de que solo jugó al fútbol durante siete años y siendo de las primeras mujeres futbolistas de este puerto, Norma Alicia Cerecer Núñez reconoce que practicar este deporte a los 12 años de edad terminó cambiándole la vida y convertirse en una mujer estudiosa y con buenos valores.

Norna Alicia Cerecer originaria de La Paz, Baja Sur, llegó a Ensenada en el año de 1963 para residir en la Avenida Moctezuma cerca de la iglesia de Piedra, para después mudarse a la colonia Popular, donde nació su gusto por el fútbol.

"Yo empecé a patear un balón en la calle junto a los hermanos Rubalcaba, ahí nos aventábamos la cascarita, hasta que uno de ellos, me dijo Norma fíjate que están armando un equipo de futbol Femenil porque no vas y buscar a Oscar Pica García está formando uno y fue así como llegué con el Pica García y él me dio la oportunidad de jugar con el equipo Tunde Máquinas y fu así como a los 13 años empecé a cambiar mi vida" comentó Norma Alicia Cerecer.

"Los equipos que empezamos la Liga Femenil en aquel tiempo eran Tunde Máquinas del Pica Barboza, Alianza que formó el Chato Saldaña, El Sauzal y Charritas y nos damos buenos agarres, teníamos afición pues era la novedad al ser los primeros equipos femeniles del puerto", señaló Norma.

Después de jugar durante dos años con las Tunde Máquinas, donde compartía cancha con Lioba Sarabia, Chela Gaitán, Chelo Pérez, Mary Pérez y Paty San Román entre otras grandes amigas, me cambie al conjunto de las Charritas que eran comandadas por Alejandrina Canet y Jesús Galindo donde permaneció hasta los 17 años de edad, ya que dejó de jugar este deporte para dedicarse de lleno a los estudios.

Durante los siete años en los que se dedicó a jugar y sus grandes habilidades para jugar en la defensa siempre fue tomada en cuenta para integrar las selecciones de Ensenada y participar en estatales en Tijuana, Mexicali y Tecate.

"El jugar al futbol me cambió la vida, ya que en aquellos yo era algo rebelde y vaga, pero gracias a que practicamos de lunes a viernes y jugábamos sábados y domingos por lo que me mantenía ocupada toda la semana alejándome así de la vagancia y formarme un carácter diferente y buscar ser alguien en la vida, es por eso que a los 17 años deje el fútbol y empecé a prepararme para enfrentar la vida y que mejor manera de hacerlo estudiando, terminando mi carrera de enfermería en la escuela Miguel Servet, luego me especialice en Pediatría estudiando en Tijuana, enseguida Administración y docencia para poder desempeñarme como Jefe de Piso, enseguida me gradué de técnica en Radiología y por último estudié Sociología, siempre trabajando en el área de la salud", dijo Norma Alicia Cerecer.

A sus 63 años de edad Norma Alicia Cerecer Núñez goza de buena salud, ya que sigue realizando actividad física y es una de las mujeres que forma parte de la agrupación Unidos Por El Fútbol de Ensenada, quienes junto a Periódico El Mexicano le rinden homenaje y reconocen su trayectoria a través de estas páginas deportivas.