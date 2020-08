Noquearé en el primer round': 'Hulk' Sánchez

Enfrentará a 'Halcón' Olea

TIJUANA- Alejandro "Hulk" Sánchez buscará noquear a su rival en el primer round el próximo viernes 4 de septiembre en la función de Ultimate Warrior Challenge México (UWC) llamada "Supremacy", a celebrarse en las instalaciones de Entram Gym.

El peleador de San Luis Río Colorado, Sonora, ingresará por tercera ocasión a la jaula de la compañía más longeva de las Artes Marciales Mixtas (AMM) en México para medirse ante Jesús "Halcón" Olea (2-1-0), del equipo Leones Fit Gym.

"Mi predicción para esta pelea es nocaut en el primer round, sé que mi rival es fuerte y aguerrido, pero llevo un buen campamento y mi objetivo siempre es ganar lo más pronto posible, aunque entrenó para aguantar los tres rounds", declaró Sánchez.

El peleador añadió, "el compromiso que está en puerta siempre es el más importante y esta es mi segunda pelea en el año, ya rompí mi racha de derrotas y no pienso regresar a ella, así que voy con todo en contra del ´Halcón´ para ´Supremacy´".

El integrante de Entram Gym cuenta con marca profesional de 7-2-0, y dentro de la jaula de UWC va 1-1-0 tras superar a Iván "Jaguar" Maya (2-4-0) el pasado 3 de julio en "Total War", que se llevó a cabo en peso Welter.

El combate ante Olea también será en la división de las 170 libras, a tres rounds de cinco minutos cada uno, y regido por el reglamento vigente de la Comisión de Box, Lucha Libre y AMM de Tijuana.

"Esta pelea está dedicada a todas las personas que me apoyan y que me han apoyado a lo largo de mi carrera, especialmente en reciente tiempo cuando perdí esas dos peleas, ya que me motivaron a regresar y mejorar mi preparación", refirió el combatiente.

"Hulk" Sánchez agregó, "el box es mi fortaleza por eso veo el nocaut en el primer round, me gusta mucho este deporte, algo que empecé por invitación de unos amigos, no me imaginaba que en poco tiempo iba a estar al 100% en él, pero me gustó mucho".

Sánchez debutó como profesional el 31 de marzo del 2018 con nocaut técnico a Jesús Valenzuela a los 2:37 minutos del segundo round, y de ahí agarró una racha de seis victorias consecutivas en Baja California y Arizona.

El cinta azul en jiu jitsu lleva marca de 4-1-0 en su etapa amateur y ya disputó el Campeonato Ligero de UWC, aunque ahora su enfoque está en el duelo contra Olea y, de ganar, buscar la oportunidad por el título de las 170 libras.

La función "UWC: Supremacy" contará con diez peleas profesionales siendo la estelar por el Campeonato Mosca entre Jesús Aguilar (4-1-0), de Victory Fight Club, y el retador Edgar "Pitbull" Chairez (6-2-0), de Entram Gym.

El duelo entre Sánchez y Olea será la semifinal de la función número 23 de UWC y el evento iniciará a las 19:00 horas (tiempo Pacífico) y será transmitida en vivo a través de la página de UWC en Facebook Live.