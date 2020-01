"No me molesta que me digan 'tronco'", afirma Passerini

Fue criticado por tener un primer semestre del olvido al no marcar un solo gol y Passerini lo justifica así.

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucas Passerini, el nuevo delantero de Cruz Azul dejó buenas impresiones en Chile, donde fue campeón de goleo con el Palestino dirigido por Ivo Basay.

A días de cerrarse su pase a la Máquina, el argentino habló con el diario "La Tercera de Santiago", donde habló de las críticas que recibió en su paso por el futbol andino, la influencia de Basay, su admiración por Paolo Guerrero y de su romance con la presentadora de televisión Lucila Vit.



Fue criticado por tener un primer semestre del olvido al no marcar un solo gol y Passerini lo justifica así. "Llegué con lo justo y por eso me lesionaba mucho. Jugué con desgarres, hasta que en un momento dije que ya no podía jugar así. No podía correr, patear, tenía muchas molestias".



Pero en el segundo semestre explotó. "La verdad es que en el primer semestre no fue lo que aspiraba. Grupal sí, porque no nos imaginábamos que íbamos a pasar las dos llaves de la Libertadores y que nos íbamos a meter en el grupo de River, y después clasificar como terceros a la Sudamericana".



¿Vio jugar alguna vez a Ivo Basay?



"Casi siempre veo videos. Todas las mañanas, porque ambos somos de los primeros en llegar, siempre me dice 'ven, pailón', y me muestra los videos de cuando era jugador. Yo mido 170 cm y mira los goles de cabeza que hacía".



¿Qué es lo que le comenta sobre sus capacidades?



"Me recalca lo fuerte de cabeza que soy, porque son pocos los jugadores que con todas las críticas del primer semestre logran revertir. Somos una figura pública, estamos expuestos a eso, a los buenos y malos comentarios. Pero los que más que sufren son la familia, sobre todo con esto de las redes sociales. Mi mamá se ponía mal, entonces yo hablaba con ella y le decía que iba a revertir la situación, que van a cambiar los comentarios. Y así fue. Trato de tomar los comentarios positivos del profe Ivo, de un compañero como el 'Pájaro' Gutiérrez, que siempre fue una competencia sana".



¿Cuál es el delantero en el que más se refleja?



"Tiene un aire, y me gusta muchísimo su estilo, Paolo Guerrero. Bueno técnicamente, arriba va muy bien, lo que le tires te la baja, te la aguanta. Más allá de su club, en la selección se basan mucho en él, las salidas largas siempre son para él, para que la aguante. Me gusta muchísimo y veo mucho su estilo.



¿Existe una relación entre su alza futbolística y el haber conocido a Lucila Vit?



"Va de la mano. Si bien antes de conocerla me tocó convertir de a dos contra Huachipato y de a tres ante Audax Italiano -que fue cuando la conocí-, sí. En lo personal he madurado también. Ella es más grande que yo, he crecido y mirado las cosas desde otro punto de vista. Desde que conocí a Lucila he dejado de ser ese píbito que estaba todo el día jugando a la PlayStation o que estaba todo el día con el teléfono. Me he dedicado más a mi cuidado personal. De verdad me ha ayudado un montón y como te digo, recién nos conocemos hace poco, tuve este cambio. Ojalá Dios quiera que de acá a diez años sigamos juntos y te pueda decir que sí, que desde que la conocí mi carrera tuvo éxito".



¿Le gusta el nuevo Lucas?



"Sí, me gusta. Hay cosas que no conocía de mí, antes era un pibito más, un juvenil más. Pero también uno está curtido de eso, porque me tocó irme de la casa a los 13 años. La verdad es que tenerla a ella acá cerca ha sido un apoyo tremendo para mí. Desde situaciones personales que han pasado hasta el día en que convertí tres goles y quería disfrutarlo con alguien, estaba ella para compartir. Ha sido un apoyo emocional muy bueno".



¿Le molesta que le dijeran tronco?



"Son gustos. No sé, quizás el que me decía tronco, estaba a la altura de Ronaldinho. La verdad es que me gustaría verlo con una pelota o si se puede tirar una bicicleta. Lo tomo de quien viene. Si me dice tronco y después veo que nunca ha tocado una pelota, ¿qué puedo esperar de esa persona?".



¿Demostró que no lo es?



"Por suerte pude revertir algunos comentarios".