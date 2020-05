Molesta a Quinteros declaración de Cardona

TIJUANA. - El técnico de Xolos de Tijuana, Gustavo Quinteros, dejó clara su molesta con el jugador profesional Edwin Cardona, dado que éste último comentó que sí Boca Juniors lo llamaba, él pedirá su salida de los "Perros Prehispánicos".

"Lo respeto, pero me no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca. Quiero jugadores comprometidos con mi equipo", comentó Quinteros en una transmisión en vivo con el periodista César Luis Merlo a través de Instagram.

La declaración que molestó a Quinteros de Cardona fue "Si me llaman y si fuera por mí, mañana mismo me iría, pero eso no depende de uno. La verdad haría todo lo posible para ir a Boca".

Edwin Cardona llegó a Xolos para la presente campaña, pero solamente jugó 4 partidos de los cuales 1 fue como titular.

En la misma entrevista, Gustavo Quinteros dijo que ellos presentaron un plan de trabajo a la directiva del equipo para regresar a los entrenamientos de forma gradual, pero esto será cuando lo permita la Liga MX.

También reveló que Sebastián Villa, actual jugador de Boca Juniors, estuvo cerca de llegar a los "Perros Prehispánicos".

"Villa estuvo cerca de venir en enero, había hablado con él, pero cuando llegó Russo, lo tuvo en cuenta", recordó.