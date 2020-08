MLS anuncia la fecha del regreso de su temporada regular

De igual modo, la MLS informó que su logística de operación contará con estrictas medidas de sanidad

CIUDAD DE MÉXICO. - La Major League Soccer (MLS) anunció el regreso de su temporada regular, luego del parón deportivo por la pandemia de coronavirus; el 12 de octubre, FC Dallas y Nashville SC abren actividades, pero sin aficionados en los estadios.

En redes sociales, la MLS confirmó que el 12 de agosto se disputará el primer partido, el FC Dallas vs Nashville SC -duelo compensatorio-.

La Copa MLS Audi tendrá a 18 participantes después del 20 de noviembre y se concluirá hasta el 12 de diciembre. Entre los puntos por resolver todavía, debido a las condiciones regionales de la pandemia de coronavirus, es la participación de los clubes canadienses, por lo que están a la espera d aun nuevo plan.

De este modo, el certamen estadounidense contempla 71 partidos en la Fase 1 de la reactivación (18 partidos por cada club).

De igual modo, la MLS informó que su logística de operación contará con estrictas medidas de sanidad, para evitar más contagios de Covid-19:

-Pruebas Covid-19 en todos los clubes (establecer convenios con laboratorios certificados).

-Viajes. Vuelos charter o en autobús.

-Estancia de un día en la sede (el equipo visitante arribará el mismo día del partido).

-Partidos a puerta cerrada. El ingreso de aficionados será gradual, según los permisos de las autoridades locales.

Fechas a seguir: 12 de agosto: FC Dallas vs Nashville 22 de agosto. LAFC vs LA Galaxy (se encontrarán los mexicanos Carlos Vela, Javier Hernández y Jonathan dos Santos) 2 de septiembre. Atlanta United vs Inter de Miami 6 de septiembre. Inter de Miami vs Nashville 8 de noviembre. Day Decisión 20 de noviembre. MLS Cup Playoffs (10 equipos de la conferencia Este y 8 de la Conferencia Oeste) 12 de diciembre. MLS Cup