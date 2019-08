México Sub-22 vence a Ecuador y va por medallas en Lima 2019

Al derrotar 2-0 a Ecuador.

LIMA, Perú., agosto 4 (EL UNIVERSAL).- La Selección Sub 22 de México logró clasificar en primer lugar de su grupo a las semifinales del torneo panamericano de futbol, al derrotar 2-0 a Ecuador.

Con este marcador el Tricolor llegó a 7 puntos, por 6 de Argentina que en la previa venció 3-1 a Panamá.

Los hombres lograron lo que las mujeres no, disputar las medallas. La femenil jugará por el quinto lugar el siguiente martes ante Panamá.

El gol de Johan Vásquez hizo que el cuadro de Jaime Lozano manejara el juego, aunque la velocidad del conjunto ecuatoriano por las bandas provocaba centros al área que si bien eran resueltos por la zaga, hacían sufrir al técnico nacional.

En la segunda parte Ecuador fue por todo y se partió, dejando el juego en largo a favor del Tricolor. Una, dos, hasta tres y cuatro veces el cuadro mexicano llegó a línea de fondo, pero el centro no era del todo bueno o la culminación de este no era la indicada.

Y en cada ataque ecuatoriano el portero José Hernández se veía dubitativo, y la defensa más. Ya en tiempo de compensación, los ecuatorianos en su desesperación metieron la mano para evitar que el balón saliera del campo. Mauro Lainez convirtió el penalti en gol y fue amonestado por burlarse del rival.

El rival del cuadro mexicano saldrá del equipo que quede en segundo lugar del grupo B, Uruguay u Honduras. El juego se desarrollará el próximo miércoles.



