Mariana Arceo gana el oro y plaza olímpica en Pentatlón Moderno

Para la delegación mexicana en Lima 2019 representó la tercera medalla de oro.

LIMA, Perú, julio 27 (EL UNIVERSAL).- A cada metro que avanzaba Mariana Arceo sólo oía la voz de su entrenador... "Ya la tienes, ya la tienes", y la tuvo en su participación en los Juegos Panamericanos.

Miró al cielo y gritó, gritó mucho, gritó el oro. Mariana es la ganadora del pentatlón moderno panamericano, y además obtuvo la plaza olímpica.

"No me cae el veinte, la verdad es que pasé mucho, mucho, sufrí demasiado, pero se consiguió, se tuvo lo que se quería".

Luchó hasta en contra de la misma organización mexicana, que le negó que su entrenador estuviera con ella todo el tiempo.

"Sí, por políticas de no sé quién mi entrenador no pudo estar conmigo y fue difícil conseguir sus pases y todo lo demás, pero al final ha valido la pena". Ahora Mariana de Guadalajara espera tener tiempo y "apoyos para ir con todo a los Juegos Olímpicos".

La presea de plata correspondió a la estadunidense Samantha Achterberg y la de bronce a la cubana Leydi Laura Moya López.

