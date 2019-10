Marcos estará en un "polvorín"

"Dinamita" tiene la onza en los puños

TIJUANA. - Marcos "El Lobito" Sustaita estará este sábado en el "polvorín" dado que se verá las caras ante Aldo "Dinamita" Delgado a seis rounds en peso Supermosca en el marco de la velada "Noche de Boxeo XXVIII" de Promociones González que preside Monroy "Muñeco de Oro" González.

Este viernes no tuvieron problemas en librar La romanada, dado que Marcos registró 50 kilos con 500 gramos, mientras que Aldo colocó la báscula en 52 kilógramos.

Sustaita llega con un palmarés de 12 victorias de las cuales 10 han sido antes de límite con 2 descalabros sin empates para 44 rounds como boxeado profesional y un porcentaje de nocaut de 66.67.

Aldo Delgado tiene números de 3 victorias de las cuales 3 han sido antes del límite con 1 descalabro para 22 rounds y un porcentaje de nocaut de 16.67.

La pelea luce también nivelada, dado que "Lobito" viene de caer por nocaut ante Ricardo Sandoval (15-1-0), mientras que "Dinamita" viene de conquistar el cetro de la Asociación V y G al vencer a Jorge Miguel "Chiquito" Hernández (18 peleas profesionales).

En la pelea semifinal, Rudy Ochoa se estará viendo las caras ante Juan Miguel Villavicencio en Superligero, dado que el primero registró 61 kilos con 500 gramos, mientras que el segundo en una segunda oportunidad dio el límite de la división, es decir, 63.503.

Peleas de la velada:

Marcos Sustaita vs. Aldo Delgado

Ephraim Martínez vs. Armando González

Daniel Robles vs. Luis Martín Concha

Rudy Ochoa vs. Juan Miguel Villavicencio

Adrew García vs. Luis Eduardo Navarro

Alfredo Hernández vs. Néstor Vargas

Juan Gerardo Osuna vs. Sergio Macías

Joshua Rivera vs. Horacio Pérez

Erick Barrios vs. José Obram Rodríguez

Matt Mckinney vs. Carlos Cuevas

Cristóbal Ortiz vs. Raúl Tostado

Carlos López vs. Víctor Flores

Milik Birsond vs. Hugo Montoya

Tonatiu García vs. Oscar Cano