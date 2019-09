Manuel Sánchez listo para el IvanAndrei Master 2019

Augura un buen nivel en esta cuarta edición

ENSENADA.- El tenista Manuel Sánchez ya entro en las canchas de Centro Tenístico de Ensenada y se declara listo para lo que será su participación en la cuarta edición del torneo IvanAndrei Master 2019 que se estará jugando en este puerto del 26 al 29 en las canchas del CTE de San Miguel.

El originario de San Luis Potosí arribo a Ensenada proveniente de Paraguay donde participo con la selección de México Copa Davis, donde les fue bastante bien ganando la serie y llega con la mentalidad de ahora ganar el IvanAndrei Master 2019. Para Manuel Sánchez quien estará en su cuarto torneo seguido, han sido las dos primeras= ediciones del torneo las mejores ya fueron con mayor número de jugadores de muy buen nivel, pero sobre todo por el apoyo que les dieron a los jugadores locales de esta zona de Baja California y donde tuvo la oportunidad de llevarse la copa de la primera edición a la que fue invitado.

Sobre su participación en los pasados juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú, el jugador Copa Davis mexicano comento, "Fue una experiencia inolvidable el tener la oportunidad de representar a México en unos juego panamericanos con tantos atletas de diferentes países y disciplinas, aunque a la hora de participar desafortunadamente me enferme de gripa, ya que era invierno en Perú, me hubiera gustado estar mejor de salud para haber rendido mas y mejor".

Sánchez que viene a su cuarta participación al IvanAndrei señalo "Aquí en México, varían mucho, ya que hay ciudades en altura otra a nivel de mar, por lo que te tienes que estar adaptando literal cada semana, lo que lo hace muy complicado, por lo que es bueno llegar unos días ante al torneo, para aclimatarte y poder sacar lo mejor de tu tenis, pero a la vez resulta interesante ya que cada torneo es diferente".

Manuel Sánchez como jugador Copa Davis de México, siente que le hace apoyo al tenis mexicano para poder dar ese gran salto a nivel mundial, "Yo siempre tomo como ejemplo a Canadá, Francia, Argentina, Italia, ya que esos países tienen muchos jugadores metidos en el Top 100 y muchos muy bien renqueados, siento que nos con apoyo, trabajando en equipo, que la federación apueste por los jugadores, garantizando entrenadores, viajes, apoyos a largo plazo donde pueda haber un seguimiento, es lo que yo veo que nos ha faltado en nuestro país".

"Me pongo de ejemplo, ya que yo me muevo, buscando torneo que reparten buena bolsa, donde si me va bien, puedo pensar en ir jugar torneos internacionales como el ATP que es mi tirada de estar en su ranking, así como jugar Challengers, ya que estas giras me las financio ganando torneos".





Este torneo IvanAndrei Master ha crecido cada año a nivel publicidad de ruido, la verdad que ya es conocido en toda la república y empieza a hacer ruido internacionalmente, le veo gran potencia de que crezca mas y mas, lo podrían hacer perfectamente un Challenger, lo que sería una buena opción para Baja California contar con en Challenger, eventualmente podrían hacerlo un ATP ya que tiene muchas condiciones para que este torneo pueda ser uno de los grandes de México" comento el ganador de la primera edición del IvanAndrei.

"Quiero hacerle la invitación a la gente de Ensenada que nos vaya a apoyar, que realmente no se pierdan del gran nivel de tenis que va haber este fin de semana en las canchas de San Miguel, por ahí los esperamos" concluyo diciendo Manuel Sánchez.