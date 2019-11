Manuel "Camaney" González encabeza la presentación

Darán detalles de "Noche de Boxeo"

TIJUANA. – Este miércoles 13 de noviembre se darán todos los detalles de la función de box profesional "Noche de Boxeo" en el Youkuso Hotel Boutique en punto de las 12:00 horas, así lo dio a conocer Manuel "Camaney" González, presidente de Round 13 Promotions, que es la que organiza el evento.

"Camaney" explicó que la velada será este sábado 16 de noviembre en la Arena Big Punch, a partir de las 19:00 horas.

La velada es encabezada por la pelea entre el invicto Iván Pandzic y el aguerrido Luciano Hernández. El primero llega con 11 peleas como boxeador profesional, mientras que el segundo con 9.

Una pelea que tiene todo para ser la mejor la noche es el duelo entre el sobrino de Erik "Terrible" Morales, que tiene el mismo nombre, y Ramón Gamboa, el cual viene en pleno ascenso en el boxeo de paga, dado que tiene 3 victorias consecutivas.

Erik Morales tienen 9 peleas profesionales, mientras que Ramón Gamboa cuenta con 15 combates.

También resalta el duelo entre Antonio Juárez y el sonorense Lucio César Samaniego. El primero busca su cuarta victoria.

En exclusiva, Manuel González adelantó a El Mexicano las peleas que tendrá este sábado.

Peleas de la velada

Antonio Juárez vs. Julio César Samaniego

Deston Smith vs. Francisco León

Iván Pandzic vs. Luciano Hernández

Edgardo García vs. Javier Miranda

Jesús Rizo vs. Miguel Zapata

Alan Carrillo vs. Joel Juárez

Josué Obando vs. Jaudiel Zepeda

José Díaz vs. Jesús Camacho

Amador Ramírez vs. Elías Pacheco

Erick Morales vs. Ramón Gamboa

Isaac Razo vs. Gerardo Valdez

José Alvarado vs. Alberto