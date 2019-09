Mantiene lazos con Cetys Universidad

Extiende carrera deportiva con Zorros

TIJUANA- Francisco Guzmán Gress terminó sus estudios profesionales hace unos meses y bien podría ya dedicarse cien por ciento a su profesión, pero el amor al fútbol americano y respeto a una institución lo mantiene en este ambiente incomparable de cascos, hombreras y un emparrillado esmeralda.

Recién ingresado a Posgrado en Cetys Universidad, el apoyador extendió su larga carrera deportiva con Zorros por dos temporadas más en la Conferencia Premier de CONADEIP; aunque no ha fácil esta transición, no se arrepiente de haber dado este paso.

"Ha sido muy complicado, lo reconozco -dijo en entrevista-. Las prácticas son en horarios diferentes a la etapa anterior, clima y ambiente es lo opuesto también. Ha sido una adaptación difícil, pero me ha servido para madurar como persona y como jugador. Amo este deporte, es la principal razón".

- Son muchos años defendiendo los colores de Cetys. ¿No te parece?

"Y sí. En Campus Tijuana me gradué de Preparatoria y luego egresé de Ingeniería Industrial, ahora curso Maestría en Ingeniería e Innovación en Campus Mexicali. Tengo nuevos profesores, nuevas aulas y nuevos compañeros de clase; voy paso a paso con mis estudios y en el deporte", agregó.

A la par con la escuela, Guzmán Gress (nacido el 7 de noviembre de 1996) jugó con Zorros de Cetys Tijuana en la Categoría Varsity de OEFA y en Primera Fuerza de CONADEIP de 2012 a 2019. Ha entregado parte de su vida a la institución y a un deporte que, a pesar considerarse entre los más duros para jugar o simplemente practicar, es fácil de querer.

"Extraño mucho el emparrillado del Estadio en Campus Tijuana, es el más hermoso donde he entrenado y jugado; no se compara con ninguno. También recuerdo con afecto a mis ex compañeros y entrenadores, afortunadamente me reencontré con algunos de ellos en el pasado duelo contra UABC. Me quedo con lo bueno siempre".

- ¿Qué sientes ahora que volverás a jugar pronto en el "Margarita Astiazarán de Fimbres"?

"Emocionadísimo por ese partido del 11 de octubre, por nada me lo quiero perder. De una vez invito a toda la afición a que vayan a vernos y apoyando a su equipo. Regresamos a casa, al menos por una tarde", añadió.

A pesar de la dura competencia interna, Guzmán Gress se ha ganado un lugar importante en el proyecto del estratega Luis Cervantes; aseguró que se ha sentido totalmente bienvenido por sus nuevos compañeros en el sector defensivo.

"Somos un grupo de jugadores que individualmente pretende aportar sobre el emparrillado, pero al final todos somos uno y con el mismo objetivo de ser campeones. Lo importante es estar al día, no faltar a entrenar y ser disciplinado; si tienes todo eso, en cualquier momento serás requerido por el entrenador", concluyó. (AMS)