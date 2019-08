Mantendrá Tatis Jr. estilo de juego

Experimenta lesiones.

TIJUANA- Uno de los jugadores que más ha llamado la atención de los aficionados de Padres de San Diego en años recientes, y de gran parte de los seguidores del "Rey de los Deportes", es el campocorto dominicano Fernando Tatis Jr., quien a pesar del dinamismo mostrado en el terreno de juego no ha logrado mantenerse saludable en su primera campaña en Ligas Mayores.

Han sido tres las ocasiones en las que el pelotero de 20 años se ha visto marginado por lesiones en los últimos 14 meses, las cuales a pesar de no estar relacionadas entre ellas lo han llevado a perderse un tiempo significativo, por lo que alguna de las consideraciones que se han planteado es que el jugador sea más reservado en algunas jugadas.

"No, absolutamente no", respondió Tatis Jr. a dicho cuestionamiento en sus primeras declaraciones tras haber sufrido una lesión en la parte baja de la espalda el pasado 13 de agosto durante la serie contra Rays de Tampa Bay, "si es parte de ello, es parte de ello, pero no voy a cambiar nada de mi estilo de juego".

Tatis Jr. se había visto afectado por ligeras molestias en la parte baja de la espalda a principios de mes, sin embargo dicha afectación se convirtió en una tensión por estrés que podría dejarlo fuera de actividad para el resto de la temporada. En 84 juegos en la actual campaña había bateado para .317/.379/.590 con 22 jonrones.

"Es algo duro, no voy a mentir", refirió el pelotero, quien se encontraba en la contienda para ser considerado el Novato del Año, "es parte del juego, es algo que debes asimilar y seguir adelante". Sobre el mencionado galardón Tatis Jr. añadió, "simplemente estaba haciendo mi juego y realmente no estaba pensando en eso, solo estaba tratando de ayudar a mi equipo a ganar".