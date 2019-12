Manchester y Arsenal tiene par de finales

En el futbol Infantil y Juvenil de Pórticos

ENSENADA.- Tremendos encuentros se esperan este día en la cancha de la unidad deportiva de Pórticos al jugarse los partidos finales en tres categorías y semifinales de Vuelta de 3 categorías dentro del torneo oficial 2019 de la Nueva Liga de futbol Infantil y Juvenil de Pórticos Del Mar.

Los escuadrones de Manchester y Arsenal se enfrentan en las finales por la disputa del trofeo de campeón de las categorías Intermedia y Juvenil, en tanto que Maneadero y Aquarius se verán las caras en otra gran final.

En tanto que los equipos de Francia ante Cuervos y Negros Baja en contra de Halcones se disputan los boletos a la final de la categoría 2003-04.

Y por si fuera poco los representativos de Manchester y Arsenal se estarán peleando el ticket a la final de la 2009-10.

En otro emocionante duelo el Atlético Fenix se estará disputando el tercer lugar de la categoría Juvenil ante los aguerridos Cadetes.

Cancha Pórticos

08:50 Francia vs Cuervos Semi de Vuelta 2003-04

09:40 Negros Baja vs Halcones Semi de Vuelta 2003-04

10:30 Cadetes vs Atlético Fénix Por Tercero Juvenil

11:20 Manchester vs Arsenal Semi Vuelta 2009-10

12:10 Manchester vs Arsenal Final Intermedia

13:00 Manchester vs Arsenal Final Juvenil

15:00 Arsenal vs León Por Tercero

15.50 Maneadero vs Aquarius Final