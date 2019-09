Manchester abrirá ronda ante Cobras

Futbol infantil de la Nueva Liga de Pórticos

ENSENADA.- El Manchester enfrentando a los Cobras en duelo de la categoría 2009-10 está programado a las 08:20 horas de este día en la cancha de Pórticos, encuentro que abre las hostilidades de la séptima fecha del torneo de La Nueva Liga de Futbol Infantil y Juvenil de Pórticos Del Mar.

El duelo se espera bastante reñido, ya que ambos equipos son muy aguerridos y siempre buscan el triunfo.

Enseguida vuelve a la cancha el Manchester pero en la categoría 2005-06 para hacerle frente a su compromiso ante Atlético Fénix, en otro interesante encuentro.

La ronda a jugarse es la siguiente:

Sábado

Cancha Pórticos

08:20 Manchester vs Cobras 2009-10

09:10 Atlético Fénix vs Manchester 2005-06

10:00 Manchester vs Squalos 2009-10

10:50 Maneadero vs León 2009-10

11:40 Arsenal vs Maneadero 2007-08

12:30 Galaxy vs Cuervitos 2005-06

13:20 Tecatitos vs Cadetes Kinessia 2005-06

14:10 Negros Baja vs Halcones 2003-04

15:00 Cobras vs Cuervos 2003-04

Domingo

Cancha Todos Santos

09:50 Arsenal vs Ojedas Stars 2009-10