Luchador Dragón Chino II muere a los 55 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- A los 55 años de edad, y tras algunas complicaciones de salud que lo aquejaban en los últimos días, murió en estado de Puebla, el exluchador Dragón Chino II, quien hizo una buena campaña en el extinto Pavillón Azteca.

Aunque se desconoce oficialmente la causa de su fallecimiento, horas antes de hacerse oficial, escribió en sus redes sociales. "Amigos y compañeros, les pido que sigan orando, sigo mal de salud. No cesa la tos ni la temperatura".

Información que desató innumerables muestras de afecto por parte de sus excompañeros, como el Hijo del Santo, quien escribió en las redes sociales, "la lucha libre mexicana una vez más se viste de luto. Alejandro Gómez Barrientos, mejor conocido como Dragón Chino ll, perdió la vida este martes a los 55 años de edad".

Sentimiento que compartió Sandra González, mejor conocida como Lady Apache. "Me uno a la pena que embarga a la familia de mi compadrito Alejandro Gómez, siempre vivirás en nuestros corazones".

Al respecto, Romano García (Mr. Cóndor), líder de los Diabólicos y reconocido maestro de lucha libre en México, compartió un poco de su experiencia profesional con el Dragón Chino II.

"Hicimos una gran campaña en Atlixco, Puebla con los Dragones Chinos, en la cual siempre dábamos grandes batallas, teníamos una buena relación de compañerismo y buena vibra. Ellos eran grandes ídolos en Atlixco y nosotros éramos del gusto del promotor que organizaba las funciones, fueron alrededor de unos tres años que estuvimos así", recordó.

Así que guarda muchos recuerdos del personaje a quien él llamaba "Chaquetón", "así le decía de cariño cada vez que nos encontrábamos, hablamos de la década de los ochentas.

"Era un gran luchador, con enorme técnica y agilidad, de esos estilos muy propios a los que no se les dificulta nada hacer un vuelo o aplicar una buena llave con rapidez, tenía un desenvolvimiento muy especial dentro del ring, era admirable cómo lo hacía, después de Kato Kung Lee, pienso que era de los que mejor podía ejecutar en las cuerdas".

Y las anécdotas sobre el segundo de los Dragones se agolpan en su memoria. "En una ocasión, luchando en Atlixco, el Dragón Chino I salió en un vuelo y se estrelló entre el antebrazo de fierro y el cemento de una de las butacas, fue tan grande la herida que se le podía ver el cráneo, como unos 10 centímetros.

"Nos quedamos todos para ver qué pasaba, él no se daba cuenta de la magnitud del golpe, pero le decíamos que aguantara porque tenían que checarlo. Y el Dragón Chino II me decía que no le dijera la verdad porque se iba a desmayar. Esa noche nos quedamos en la arena porque no nos dieron hotel y nos turnábamos para no dejar que se durmiera".

En épocas recientes, charlaban con frecuencia a través de las redes sociales. "Él me decía Vicente, y me pedía que me cuidara mucho y pensara en hacer otra cosa porque las consecuencias eran muy duras y no quería que yo las pasara".

Las palabras sobran, el recuerdo se quedará. "Tengo el sentimiento fuerte porque era un gran camarada, nos llevábamos bien y el tiempo que trabajamos no había envidia, echábamos taco entre todos y nos la pasábamos riendo.

"Me decía que íbamos a llegar a las grandes arenas y cuando lo hiciéramos se iba a aventar un vuelo espectacular, nos emocionábamos con la posibilidad de llegar como cuarteta a los mejores escenarios".

¿QUIÉN FUE EL DRAGÓN CHINO II?

Alejandro Gómez Barrientos nació el 18 de enero de 1965 en Veracruz, aunque fue registrado legalmente como Poblano. Su amor por la lucha libre surgió desde pequeño, pero fue en 1979 cuando debutó profesionalmente bajo el nombre de Mago Minox, fue alumno de Blue Panther y Herodes.

El nombre de Dragón Chino ll surgió luego de hacer pareja con Ricardo Moreno (Pentagón), quien fue Dragón Chino l. Fue un equipo que se midió ante grandes rivales como los Brazos, los Temerarios y los Misioneros de la Muerte. En 1993, perdieron las máscaras frente al Zorro y Látigo en Ciudad Juárez.

Fueron campeones de parejas versión AWWA al derrotar a los Exorcistas I y II en 1987. En el plano individual, Dragon chino I se coronó campeón mundial ligero AWWA al imponerse a Kalimaco.