¡Luce fuerte Munguia!

El boxeador tiene pelea el 30 de octubre

TIJUANA.- A través de redes sociales, el tijuanense Jaime Munguía demostró que está muy fuerte y concentrado de cara a su próximo compromiso.

Jaime Munguía (35-0, 28 nocáuts), la estrella tijuanense de las 160 libras, realizará su gran retorno al cuadrilátero cuando defienda su título Intercontinental mediano OMB ante el peligroso Tureano Johnson (21-2-1, 15 nocáuts) en un explosivo duelo a 12 episodios el 30 de octubre desde el Fantasy Springs Resort Casino. El combate será transmitido en vivo exclusivamente por la plataforma DAZN.

"Jaime Munguía tiene todas las cualidades para ser el siguiente gran estrella de México", afirmó Óscar De La Hoya, Presidente y Jefe Ejecutivo de Golden Boy.

"Es fuerte, carismático y tiene el físico para ganar campeonatos mundiales en peso mediano y supermediano tras su exitosa campaña en las 154 libras. Sin embargo, Tureano Johnson viene de un impresionante nocaut ante Jason Quigley en el que le proporcionó su primera derrota al joven irlandés, algo que definitivamente quiere hacer también contra Munguía. Esta es una verdadera pelea de encrucijada, y el ganador fortalecerá su caso para obtener una oportunidad titular y será una amenaza para cualquiera de los campeones", aseveró.

Munguía es un contendiente de 23 años de edad quien se catapultó a los niveles más altos de la división superwelter luego de noquear al olímpico estadounidense Sadam "World Kid" Ali para capturar la corona mundial superwelter OMB. El aguerrido púgil mexicano defendió después el título frente a peleadores como Liam "Beefy" Smith, Brandon "Bad Boy" Cook, Takeshi Inoue, Dennis Hogan y Patrick Allotey. Tras cinco defensas en peso superwelter, Munguía subió a 160 libras para capturar el cetro Intercontinental mediano OMB ante Gary "Spike" O´Sullivan, y ahora se enfrentará a la prueba más difícil de su carrera ante Johnson.

"Es un gran honor estar de regreso durante estos tiempos difíciles" ,afirmó Jaime Munguía. "Espero brindarles a los aficionados gran emoción y entretenimiento mientras el mundo empieza a regresar a la normalidad. Por otro lado, he estado entrenando y mejorando mis habilidades en el Centro Ceremonial Otomí con mi equipo, y voy a mostrarles que Jaime Munguía está listo para los mejores de la división", puntualizó.

"Estoy contento y emocionado", afirmó Fernando Beltrán, Jefe Ejecutivo de Zanfer Promotions. "Con tantos problemas que están pasando al nivel global, es un honor poder hacer posible el regreso del boxeador más carismático de México en Jaime Munguía", aseveró.

Johnson es un contendiente de 36 años de edad quien espera combatir por un campeonato mundial a pesar de algunos retrasos en su carrera. Las únicas derrotas que ha sufrido fueron ante Curtis "The Cerebral Assassin" Stevens y Sergiy "The Technician" Derevyanchenko. Después de una pelea difícil ante Fernando "El Huracán" Castañeda en febrero de 2019, el nativo de Nassau, Bahamas regresó con una victoria ante el irlandés Jason Quigley, propinándole su primera derrota y arrebatándole el cinto mediano NABF. Johnson está ansioso de mostrarle al mundo su capacidad de ser campeón mundial.

"Estoy emocionado de tener la oportunidad de enfrentarme a Jaime Munguía", señalo Tureano Johnson. "Los retrasos que he tenido en mi carrera solamente me han hecho más fuerte. Munguía es un peleador fuerte e invicto, pero le voy a proporcionar su primera derrota mientras sigo en mi búsqueda de convertirme en campeón mundial de peso mediano", amenazó.

Munguía vs. Johnson es un combate a 12 episodios por el título Intercontinental mediano de la OMB presentado por Golden Boy en asociación con Zanfer Promotions. El evento es patrocinado por Hennessy "Never Stop. Never Settle" y "BetOnline - Your Online Sportsbook Experts." El evento se llevará a cabo el viernes 30 de octubre en el Fantasy Springs Resort Casino y será transmitido en vivo por DAZN.