Los Pumas cuentan como se vive un clásico ante el América

En Pumas, esperan recibir la mejor versión del América este viernes en el estadio Olímpico Universitario

CIUDAD DE MÉXICO. - En Pumas, esperan recibir la mejor versión del América este viernes en el estadio Olímpico Universitario, independientemente de las bajas con las que llega el conjunto azulcrema.

De acuerdo con Alfredo Saldívar, arquero auriazul, se trata de un tema de respeto, no sólo hacia el rival, sino hacia su casa, por lo que esperan ganar a cualquier costo.

Y en eso ya no sólo coinciden los jugadores de casa, como él -que además habló de lo que representa tener en frente a Guillermo Ochoa- sino elementos como Favio Álvarez y Carlos González, quienes ya se muestran emocionados y con palpitaciones distintas por el clásico capitalino.

El paraguayo, quien ya cuenta con historial en el partido, se refirió además a la competencia con Juan Ignacio Dinenno, quien ha llegado -a los ojos de algunos- a robarle protagonismo en el ataque felino.

Andrés Iniestra, pilar del medio campo universitario, recordó que la rivalidad con las Águilas viene de fuerzas básicas y consideró qué hay un jugador "de fuera" que ya lo vive al parejo, a pesar de no haber surgido de la cantera.

