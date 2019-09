Los Ponce agarran boleto a la final

Venciendo 20- 11 a los Vikingos

MANEADERO.- La novena de Los Ponce sacando victoria de 20 carreras contra 11 ante los Vikingos se quedo con el boleto a la gran final de la categoría de Segunda B del torneo oficial Abierto 2019 de la Liga Rural de beisbol de Maneadero y que estará disputando en serie a ganar 2 de 3 ante los Rockies.

Lo que fue el segundo juego de la semifinal que estaba pactada a ganar 2 de 3 partidos se realizo en el diamante del campo Rubén Sánchez Legaspy, ante una buena cuota de seguidores de ambas escuadras que peleaban el boleto a la final.

La victoria fue para Bladimir Nava quien fue apoyado a la ofensiva por Carlos Ponce que se fue de 4-4 y Miguel Ponce de 4-3, en tanto que Ricardo "Ricapac" Zamora salía con la derrota.

Este día tienen su cita en el campo Rubén Sánchez Legaspy, las escuadras de Indios y Nazarenos en el primero de las semifinales a ganar 2 de3 correspondientes a la Segunda Fuerza A en busca del boleto a la final del certamen denominado "Juan Lara Fonseca".

Programación

Campo Rubén Sánchez Legaspy

Jueves

19:00 Indios vs Nazarenos 1 Play Off 2da. A

Domingo

10:30 Piratas vs Auto Eléctrico Pablo 1 Play Off 2da. A

14:00 Rockies vs Los Ponce 1 Final 2da. B

Martes

19:00 Auto Eléctrico Pablo vs Piratas 2 Play Off 2da. A