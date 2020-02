Listo Meraz para defender cetro

Enfrentará a Miguel Enrique Torres

TIJUANA- Por primera ocasión Luis Meraz pondrá en juego su corona de 145 libras, de la empresa Ultimate Warrior Challenge México (UWC), el próximo 29 de febrero en el evento "UWC: Bloody Valentine, Part Deux".

A celebrarse en el Auditorio Municipal de Tijuana, mismo sitio donde apenas el 24 de agosto del 2019 el integrante de Entram Gym ganó su primer cetro de Artes Marciales Mixtas (MMA) profesionales.

"Estoy muy emocionado por esta oportunidad, estoy con todo en mi preparación, la otra vez se me cambió el rival un par de ocasiones, pero esta vez sé que Miguel (Enrique Torres) va estar listo para la pelea", refirió Meraz.

El peleador agregó, "pero eso no me afecta, yo quiero tener una larga carrera en las MMA y estaré al 100% para el 29 de febrero, al igual que en mis otras peleas profesionales, respeto su trayectoria mas no me dejaré sorprender".

El nativo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, formará parte del duelo semifinal de la velada que será estelariza por el duelo por el Campeonato Ligero entre Edgar "Smooth" Escárrega (6-4-1) y Fabián "Aniquilador" Quintanar (13-4-0).

"La gente me pregunta por qué siempre ando sonriendo, y por qué no, me gusta lo que hago y me ha ido muy bien, así enfrento los retos y estoy muy emocionado por mi próximo evento con UWC", subrayó.

El retador Miguel Enrique Torres (4-4-0) ahora pertenece a Demons MMA, de Mexicali, Baja California, tras pasar por Ataka MMA y Team Hurricane Awesome, y cuenta con récord de 2-1-0 dentro de la jaula de UWC.

La pelea, al ser de campeonato, se llevará a cabo a cinco rounds de cinco minutos cada uno y avalada por la Comisión de Box, Lucha Libre y AMM de Tijuana, con Meraz en su intento de continuar invicto.

El campeón de UWC capturó el fajín en contra de Janz "Bad Boy" Fuentes (3-2-0) por sumisión al minuto 1:36 de su enfrentamiento en "UWC: Legacy", y poco después se hizo cargo de Javier "La Fiera" Rodríguez para mejorar a cuatro victorias al hilo.

El pupilo de Raúl Arvizu debutó apenas el primero de septiembre del 2018 y desde entonces se ha convertido en una de las nuevas estrellas profesionales de las AMM regionales, y parte crucial del retorno de UWC.

En total serán nueve peleas profesionales para "UWC: Bloody Valentine, Part Deux", con los boletos a la venta a través de Taquilla Express, ya sea en su página oficial (www.taquillaexpress.com) o en las taquillas del Grand Hotel, Hotel Real Inn y en el mismo Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno.

El costo será de mil pesos para primera fila, 800 pesos en el resto del piso, 500 en la sección de preferente numerado y entrada general está a 190 pesos. (AMS)