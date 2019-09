Listo debut de Crixus MMA

Habrá 12 combates

TIJUANA- Con ocho combates de artes marciales mixtas y cuatro de Muay Thai Evolved debutará este día en Tijuana la promotora Crixus MMA, con una función que tendrá como escenario a la Plaza de Toros Caliente.

El evento, pactado para comenzar desde las 18:00 horas, tendrá como estelar el enfrentamiento en peso welter entre Erick "Perry" Montaño (7-6), del gym Bonebreakers de la Ciudad de México, y el brasileño Sidney Machado (10-7), lo que implicará un choque de estilos entre el Jiu-Jitsu y la lucha.

"Me siento privilegiado de encarar la pelea estelar. Me siento muy contento y motivado", comentó "Perry" Montaño, quien añadió, "me hace sentir un compromiso bien, me dan ganas de entregarle a la gente una muy buena pelea y que se vayan bien contentos".

En el combate co estelar el costarricense Carlos "Changuito" Calvo, quien marcha invicto con récord de 6-0, se medirá al chihuahuense Manuel "Loco" Torres. La primera pelea de la noche tendrá como protagonistas al ensenadense Ángel Hernández (0-1) y al tijuanense Kevin Fregoso.

También las mujeres subirán al octágono en la primera función de Crixus en Tijuana, ya que la regiomontana Karen Cedillo (2-1) enfrentará a Jacqueline González en peso paja, mientras que en peso mosca Mariana Ávila medirá fuerzas contra Shaday Aguilera.

Además de las peleas de artes marciales mixtas, que serán disputadas a tres rounds de cinco minutos, también habrá cuatro contiendas de Muay Thai Evolved, mismas que deberán pelearse con guantes de MMA. (AMS)