Lideró Baja Dynamo Regional de Gimnasia en Culiacán

Con 25 atletas cosecharon 41 medallas

ENSENADA.- Las 25 atletas del gimnasio Baja Dynamo de Ensenada tuvieron brillante actuación en el Regional de gimnasia artística celebrado Culiacán en las instalaciones del Polideportivo Jesús Cuen Ojeda de la universidad autónoma de Sinaloa, evento que se desarrolla dentro del proceso de reserva deportiva de campeonato nacional.

Las 25 gimnastas del Baja Dynamo formaron parte de la delegación de Baja California que participo en este Regional, donde también participaron los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

El director del Baja Dymano Ensenada, se mostro contento con la actuación de las atletas, ya en las 3 categorías 3, 4 y 6 donde tuvieron participación, mismas en las que consiguieron los primeros lugares All Around, destacando las gimnastas del Nivel 3 al ser las máximas acumuladoras de puntos de todo el evento.

"Estos grandiosos resultados se dieron gracias al trabajo de cada una de las niñas y de sus entrenadores Manuel Delgado, Marisleidy Ribeaux, Cesar Jiménez, Mariana Hale y Pavel Oceguera, resultados que nos dieron el boleto para ir al nacional de clubes a celebrarse en San Luis Potosí", señalo Oceguera.

De las más destacadas fueron las gimnastas María Mora, Frania Granados y Paola Cavera al ser las números uno del All Around y por equipo dentro de sus respectiva categoría del Nivel 3.

Mientras que en el Nivel 4 las que se alzaron como las número 1 del All Around fueron las atletas Regina Zepeda y Hanna Murillo, en tanto que Karla Ávila se llevo los primeros lugares en Salto, Barras Asimétricas, Manos Libres, All Around y segundo en Viga de Equilibrio.

Atletas del Nivel 3 (2010-2011)

María Mora

Ivana Beltrán

Zoe Serrano

Angélica Silva

Leah Pazos

Elizabeth Valenzuela

Atletas Nivel 3 (2008-2009)

Ivanna Ávila

Hannah Del Arco

Atletas Nivel 3 (2006-2007)

Frania Granados

María Diego

Atletas Nivel 3 (2005 y Menos)

Paola Cavero

Nurhan Ordoñez

Frida Toledo

Isabela Osuna

Atletas Nivel 4 (2005-2006)

Regina Zepeda

Cassandra Pérez

Atletas Nivel 4 (2004 y Menores)

Hanna Murillo

Luisa F. Serrano

Ana Patricia Rojas

Atletas Nivel 6 (2010-2011)

Keiry Amador

Atletas Nivel 6 (2008-2009)

Montserrat López

Atziri López

Sara Muñoz

Ana Sofía Cárdenas

Atleta Nivel 6 (2003 y Menos)

Karla Ávila