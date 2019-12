¡Libran La romana!

SEBG tiene tiros parejos

TIJUANA. - En su primer intento, los participantes de la velada de boxeo profesional de Sed de Guerreros Boxing Entertaiment libraron La romana en la Arena Big Punch, sede del evento este sábado 7 de diciembre, a partir de las 19:00 horas.

La velada es encabezada por la pelea entre el invicto Christian "Pipo" Arenas y Giovannie "King Gio" González en duelo pactada a 10 rounds en peso Ligero.

Arenas se presenta con un palmarés de 6 victorias de las cuales 3 han sido antes del límite sin derrotas ni empates para 23 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 50.

"King Gio" tiene números de 9 victorias de las cuales 7 han sido antes del límite con 4 descalabros sin empates para 40 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 53.85.

En la pelea semifinal, la tijuanense María Guadalupe Durán, mejor conocida en el boxeo profesional como "La Muñeca", tendrá una prueba de "fuego" ante Alejandra Ayala, la "Fénix".

"La Muñeca" llega con 5 peleas como profesional para 14 combates como profesional y un porcentaje de nocaut de 20.

"Fénix" tiene palmarés de 12 victorias de las cuales 7 han sido antes de límite con 5 descalabros sin empates para 67 rounds como boxeadora profesional y un porcentaje de nocaut de 41.18.

En otro de los duelos que también llaman la atención es la pelea entre Myrka Aguayo de Box Revolution y Jennifer Salgado de Round 13.

Aguayo se presenta con un palmarés de 2 victorias con 2 derrotas sin empates para 20 rounds como boxeadora profesional.

Salgado tiene números de 1 victorias con 4 derrotas y 1 empate para 18 rounds como boxeadora profesional.

Peleas de la velada

Christian Arenas vs. Giovannie González

María Durán vs. Alejandra Ayala

Myrka Aguayo vs. Jennifer Salgado

Carlos Humberto Chávez vs. Alán Chávez

André Márquez vs. Felipe Palizada

Jonathan Félix vs. Federico Rodríguez

Lintay Earnest vs. David Mendoza

Javier Hernández vs. Víctor Flores

Juan Soto vs. Luis Reyes

Jorge Esparza vs. Miguel Ángel