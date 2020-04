Le espera gran trabajo a la LIMAE

Juan de Dios recordó que la secretaría de salud ha informado que una vez que se levante la cuarentena, se estarán activando los eventos de manera paulatina

ENSENADA.- Una vez que termine la cuarentena, le espera un gran trabajo a la Liga Municipal de Atletismo respecto al tema de reagendar las fechas de las carreras pedestres, pista y campo que han sido suspendidas por causa del COVID-19.

Juan de Dios presidente de la Limae; expresó que hacer un calendario anual no es un trabajo sencillo, aunque algunos juran y perjuran que sí lo es. Primero porque existen organizadores nuevos que no entienden que hay carreras ya tradicionales y se les tiene que respetar fecha, además se tiene que tomar en cuenta otros tipos de eventos importantes para la ciudad como lo son carreras off road, paseos ciclistas, desfiles y hasta periodo electoral cuando lo hay. ¿Pero que tienen estos que ver con los eventos atléticos?, que la mayoría de ellos ocupa personal de Seguridad Pública, algunas calles de la ciudad, etc., lo que ocasionaría un problema vial en vez de una diversión.

El Presidente de la Liga Municipal de Atletismo de Ensenada aclaró que el calendario anual, no solo en Ensenada sino en los demás Municipios, se realiza tomando en cuenta y dando prioridad a los eventos de trayectoria, posteriormente a los eventos que van por su segunda edición buscando hacer historia, y posteriormente los nuevos.

En la situación que actualmente estamos pasando, algunos organizadores se han comunicado con un servidor queriendo apartar fecha e incluso para avisar que ya tienen su nueva fecha, sin embargo, esto no puede trabajarse de esa manera, ya que se tienen que respetar los agendados para lo que resta del año.

"Otros han preguntado por qué no los reúno de una vez o los atiendo uno por uno, respondiendoles que la situación en la cual estamos es impredecible y que no se tiene una fecha segura en que se levante la cuarentena, incluso a los eventos programados para el mes de junio no se encuentran seguros de realizarse, de acuerdo a lo que se informa por parte de Secretaria de Salud Estatal", señaló Salgado.

"Les he dejado claro que una vez que la Secretaría de Salud Estatal, determine terminada la cuarentena y asegure que se puedan reiniciar actividades físicas al aire libre, es cuando la LIMAE citará a junta a todos los organizadores afectados, con la finalidad de reagendar fechas y escuchar sus propuestas y es importante que estén todos, el día citado, ya que se quiere dar la misma oportunidad y no diga después que hubo favoritismo" termino citando el dirigente de la Liga Municipal de Atletismo.

Por último, Juan de Dios recordó que la secretaría de salud ha informado que una vez que se levante la cuarentena, se estarán activando los eventos de manera paulatina y no de manera inmediata como se piensa que suceda. Por lo cual todos los organizadores restantes deberán de estar preparados y conscientes de la estabilidad económica en la que se encuentre la comunidad, esto referente a los eventos con costo de inscripción destinado a un beneficio o causa.