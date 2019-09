Las temporadas se salvan con títulos, no ganando clásicos: Azcárraga

De cara a su enfrentamiento con el Club Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 .- Emilio Azcárraga aseguró que el Clásico Nacional es un partido importante, pero nada más. Al América le interesa salir campeón; ganarle al Guadalajara viene después.

"El de mañana, es un juego más. Es la rivalidad más grande; sin embargo, en esta casa no se salva la temporada ganando clásicos, se salva la temporada ganando títulos", dijo el propietario de las Águilas.

El club festejó su aniversario 103 y los 60 años desde que la familia Azcárraga adquirió al equipo. En la ceremonia realizada en Coapa, el América invitó al plantel, cuerpo técnico, directiva y leyendas que portaron el uniforme azulcrema.

Una gran fiesta, a un día del choque frente las Chivas.

El empresario reveló que Miguel Herrera, director técnico de las Águilas, le prometió que mañana no habrá empate en el Estadio Azteca, "lo que es una buena noticia".

El América se presenta en el Clásico con una racha de seis partidos sin ganar, pero tanto el entrenador como el propietario prefieren analizar la situación desde otra perspectiva.

"Concuerdo con Miguel en que también es un mes en el cual no se ha perdido. Fueron situaciones complicadas al principio, por la salida de jugadores importantes, llegadas y lesiones; sin embargo, el América no puede tener excusas. No es sólo ganarle al Guadalajara, hay que ganarle a todo", comentó el empresario.

Azcárraga subrayó que la institución americanista "trabaja para coronarse" y que espera un buen partido y que la gente se divierta en el estadio.