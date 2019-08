Las Bandidas siguen con paso arrollador

Triunfo de Abril Flores

MANEADERO.- Las Banidas comandadas por Mario Valdez y Javier Favela continúan con paso arrollador dentro del Grupo A del softbol de Los Barrios de Maneadero, al sumar otro triunfo ahora lo hicieron a costillas de las chicas de Monster Girls con abultada pizarra de 17 carreras contra 13.

En el partido desarrollado en el terreno de juego del campo Manuel Mercado, la lanzadora Abril Flores se acredito el triunfo llegando a 56 ponches en 9 encuentros lanzados, mientras que Pilar Ammes salía con la derrota.

La artillería de las Bandidas fue comandada por los aluminios de: Darianna García que se fue de 5-3 con 3 jonrones, Guadalupe Gastelum de 4-3 con un cuadrangular, Rosina Gómez de 4-2, Raquel Valdez de 3-3 y Sarah Hernández de 3-1.

Próximos Partidos

Campo Manuel Mercado

Lunes

18:30 Yaquis vs Cachorras Grupo B

20:00 Leonas vs Linces Grupo A

Martes

18:30 Marlins vs Cazadores Grupo E

20:00 Marineras vs Transportes RW Grupo A

Miércoles

18.30 Parcela 50 vs Monsters Girls Grupo A

20:00 Little Queens vs Mantarrayas Grupo A