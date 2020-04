L.A. Park arrasó con Laredo Kid en "Lucha Fighter"

CIUDAD DE MÉXICO. - Acostumbrado a dar sorpresas, L.A. Park dejó el encierro y se presentó en la segunda fecha del torneo "Lucha Fighter" que realiza la Triple A a puerta cerrada, para darle una repasa da a Laredo Kid, quien pese a su rodaje internacional, no pudo con el huesudo, que le "echó los kilos2 hasta meterse en las semifinales del certamen. Y en realidad no le costó mucho ganar al "grandulón", quien tras la victoria tomó el micrófono retador. "De verdad, de verdad, esto no me está gustando. Necesito luchadores que me den más pelea, más adrenalina para mi". Y fue más directo: "¿O qué Triple A, es todo lo me van a dar? Sé que tienen más". En otros combates dejó sin oportunidad a Octagón Jr., mientras que Pentagón Jr. le dio una buena lección al Niño Hamburguesa. Chessman, Dr. Wagner Jr., Psycho Clown, Texano Jr. y el Hijo del Vikingo son los otros estetas que avanzaron a las rondas finales que inician el próximo sábado. En la rama femenil. La Big Mama pasó sobre Vanilla, Lady Maravilla se impuso a Keira y Lady Shani le repitió la dosis a Faby Apache. Así que junto a la Hiedra se enfrentarán en la fase semifinal.

