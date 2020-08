LA PANDEMIA COVID 19.... HISTORICA EN EL FUTBOL Y EN MI VIDA

Buenos y Golazos días tenga ustedes, primeramente como es nuestra costumbre, agradezco a dios por darme la vida, y al periódico El Mexicano por darme la oportunidad, Sábado a Sábado dirigirme a sus amables y queridos lectores que gustan leer los Golazos de Rampacampeon.

INICIA NUESTRA LUCHA O JUEGO MAS IMPORTANTE VS. COVID 19

A inicio de esta Pandemia, se nos advertía por parte del Secretario de Salud del Gobierno Federal; Hugo López Gatell, que esta seria fuerte y que para darnos una idea de la magnitud, casi todos los Mexicanos íbamos a tener un familiar o un amigo que perdería la vida debido a esto, nos parecía exageradas las declaraciones de este funcionario, porque quien no iba a querer cuidarse contra Covid, quien de mi familia o amigos permitiría que ese virus llegara a su cuerpo, lo siento, este virus es desconocido y a veces los que mas se cuidan son a quien les llega, es como el dicho:

"Si es para ti, ni aunque te quites y Si no es para ti, ni aunque te pongas"

Maldito, eres un maldito virus, el Lunes pasado emprendimos una lucha contra ti, una lucha familiar que vamos a ganar, porque tenemos fe, porque estamos unidos, pero sobre todo: Porque dios está con nosotros, desde luego nos ponemos en manos de dios, la fuerza y defensas que tiene un hombre que ha cuidado su salud, que ha hecho el bien, sin mirar a quien, le permitirá vencer al: Maldito Virus del Covid 19

"Siento mucha tristeza, tengo miedo, no lo puedo negar, ahora mas que nunca creo en lo difícil que es vivir esto en familia, piensas lo peor, te deprimes por ratos, retomas fuerzas, hay muchos gastos, son momentos que no se los deseo a nadie, es como vivir una pesadilla y quieres despertar, pero es real, las ganas de hacer lo que tienes que hacer como trabajar disminuyen, estas y vives en shock y la impotencia de no poder hacer nada, te atormenta, te culpa, y quieres gritar "que alguien me ayude"

Solo Dios, sabrá en que terminara nuestra lucha, agradezco su comprensión a disculparme por no escribir Golazos de Rampacampeon, mas bien creo, que hoy han sido: Duras faltas o Goles en contra de nuestro rival desconocido y en nuestra propia cancha, pero, el partido aun no termina y estoy seguro que nos levantaremos y cobraremos la falta, con Un Golazo de Rampacampeon y remontaremos el marcador, y al final venceremos, solo prohibido perder la fe, y Orar para la salud de todos.

Mientras tanto a cuidarse todos, hagan caso en los protocolos y recomendaciones de salud, nosotros lo hicimos creo que no fue suficiente, y ahora estamos luchando por la vida, al momento de leer esta columna este Sábado estaremos llegando al medio tiempo de nuestro juego mas importante, donde ganaremos y el próximo Sábado les estaré dando el resultado final.

No salgan de casa, si no son actividades esenciales, solo a buscar su periódico El Mexicano, porque seguimos reconociendo a jugadores, equipos, que han hecho historia en el futbol de Ensenada, y están saliendo durante la semana, una labor gracias a: Futbolistas Unidos por el Futbol de Ensenada AC y al periodista Alfonso Garzón y obviamente a nuestro diario favorito El Mexicano.

Después de Ganar este importantísimo juego, espero que el Maldito Virus siga desapareciendo y nos deje volver a la normalidad, poder ir a los campos de futbol, poder patear con todo el balón y sobre todo poder abordar ya, El Buque Ensenadense de Atlético Ensenada FC, que será una nueva forma de demostrar que Ensenada si tiene talento y que podemos tener un equipo de primera división.

Sera necesario que la afición también demuestre que podemos apoyar a quien viene a defender los colores de nuestra Ola Roja o Buque Ensenadense que iniciara su viaje y todos juntos haremos historia.