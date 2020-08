La nueva era del boxeo

Alexis Salazar entrena en Alto Boxing Club

TIJUANA. - Entra, checan su temperatura, le rocían desinfectante, se coloca gel antibacterial en las manos, aspectos obligatorios ante la nueva normalidad que realiza el gimnasio Alto Boxing Club, donde entrena desde hace unos meses la joven promesa del boxeo Alexis Salazar Flores.

Él, como mucha gente en esta ciudad, llegó a Tijuana para cumplir sus sueños, en si caso: ser campeón del mundo y, para ello, se entrena en Alto Boxing Club, donde hay 16 entrenadores, 3 terapeutas y 1 nutriólogo, todos encabezados por el experimentado Noé Álvarez Tostado.

De hecho, no es el único boxeador que entrena ahí, también está Jaime Munguía, ex campeón mundial de peso Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el experimentado Juan Carlos Burgos y el joven Kevin Burgos-

"Aquí me estoy siento mucho más fuerte, estoy trabajando más de físico, porque antes no hacía nada de esto, era sólo boxeo, creo que son cosas que me van a funcionar el día de mañana en una pelea", considera Salazar Flores, quien tiene como principal motivación "mi mamá, para así darle lo mejor a ella".

Alexis, quien fue varios años sparring de Saúl "Canelo" Álvarez, tenía planes bien definidos en este año, pero debió cambiarlos por la pandemia del Covid-19, así que se está adaptando a la nueva normalidad.

"Fue toda una locura, como todos, para empezar, ya nos íbamos a ir al Otomí con Jaime Munguía para la preparación y en eso inició la cuarentena, así que se canceló todo. Fue muy complicado", recordó.

"Mis objetivos es sacar una o dos peleas este año, dado que tengo un año y medio sin actividad, para el 2020 quiero estar peleando en Estados Unidos", agregó.

La pasión por el boxeo nació por su madre

Alexis tiene como principal referente en el boxeo profesional a Óscar de la Hoya, dado que le tocó ver varias de sus peleas cuando era un niño.

"El boxeo me empezó a gustar desde que era niño, dado que a mi mamá le gustaba mucho el estilo de boxeo de Óscar de la Hoya; mi madre no se perdía las peleas. De hecho, siempre compraba los pagos por evento cuando le tocaba combate a De La Hoya", recordó con una sonrisa

"Al momento de ver el boxeo, me gusto y quería sentir la sensación de estar arriba del ring, además de que siempre me gustaban las peleas, así que fui a un gimnasio, donde vi que había forma de poder pelear, en parte, porque mi entrenador de ese tiempo me veía cualidades, así que me convenció de comenzar mi carrera amateur e inicié esta etapa a la edad de 15 años", agregó.

"La primera pelea que tuve me gustó mucho, esa sensación que uno siente al subirse al ring y es lo que me motivó para enfocarme en este deporte de contacto, dado que me agrada demasiado la adrenalina que provoca estar en una pelea", aumentó

"Luego nadie quería pelear conmigo, así que decidí debutar a la edad de 17 años y, aunque debute con una derrota, fue una experiencia impresionante para mí, por los nervios, el bajar de peso, eso me permitió a tener una idea de que en el boxeo profesional se tiene que tomar muchas cosas en cuenta", concluyó.

Nombre Alexis Salazar Flores

Apodo Laberinto

División Supermedio

Edad 23 años

Altura 1.80 metros

Gimnasio Alto Boxing Club

Récord amateur

Ganados 28

Perdidas 2

Record profesional

Ganados 25

Nocauts 9

Derrotas 3

Empates 0

Rounds 138

Nocauts 36

Lugar de nacimiento Guadalajara, Jalisco

Residencia Tijuana, Baja California

Últimas 5 peleas:

Rival Fecha Resultado

Abraham Cordero 5/05/2019 DC

Ulises Banda 23/03/2019 RTD

Hugo Medina 1/26/2019 Nocaut técnico

Isaac Méndez 27/10/2018 nocaut técnico

José Leos Nery 7/04/2018 decisión unánime