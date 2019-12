La Municipal de Ensenada inaugura su campeonato

Certamen "Francisco Moctezuma Escarrega" este domingo en el Antonio Palacios

ENSENADA.- Si el dios tláloc los permite la Liga Municipal de beisbol de Ensenada estará celebrando este domingo en su campo deportivo Antonio Palacios la ceremonia de inauguración de su campeonato oficial Selectivo 2019-2020 denominado "Francisco Moctezuma Escarrega.

Ubaldo Bayón dirigente del circuito rojo comento que este evento no se pudo desarrollar el domingo anterior debido a que el deportivo Antonio Palacios había quedado en malas condiciones debido a las fuertes lluvias que azotaron la ciudad.

Previo a la declaratoria de inauguración, se llevará a cabo el Juego de Estrellas de la categoría Segunda Fuerza, mientras que en punto de las 13:45 horas se cantará el play ball en el encuentro inaugural entre Publicidad Márquez y Halcones.

Domingo

Campo Antonio Palacios

08:30 Rojos Municipal vs Azules Municipal]

12.45 Ceremonia de Inauguración

13:45 Publicidad Márquez vs Halcones]

17:00 Burócratas vs Cañeros

Campo Cd. Deportiva]

09:00 Gigantes vs Marineros Mpal