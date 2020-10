La MLS multa al "Chicharito" Hernández tras participar en bronca

Javier Hernández no ve la suya en los Estados Unidos, cada semana le llega una mala noticia. La realidad es que "El Chicharito" trae la suerte de espaldas.



El Comité Disciplinario de la MLS informó que Javier Hernández fue multado por romper una regla acerca del Covid-19, que prohíbe los conatos de bronca en la cancha.



El comunicado señala: "El Comité Disciplinario de la MLS determinó que San José Earthquakes y LA Galaxy violaron la política de confrontación masiva en el minuto 59 de su partido el 3 de octubre. Ambos clubes recibieron una advertencia por ser esta la primera violación de la regla. Debido a sus roles en la confrontación masiva, el delantero de los Earthquakes, Chris Wondolowski, así como los delanteros de LA Galaxy, Cristian Pavón y Javier 'Chicharito' Hernández, han recibido una multa por una suma no revelada por instigar y escalar la confrontación masiva en el partido del 3 de octubre".



Hernández no anota, no juega bien, ya no vende camisetas y ahora es multado...

¿El Galaxy se habrá arrepentido de contratarlo?