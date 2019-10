La Maquina Azul regresa el campeonato a Tijuana Municipal

Logro que se diera con esfuerzo de peloteros, afición, directiva y mi familia, Richard Guerrero.

ENSENADA.- Con elevado al jardín del medio salido del maple de Aarón Sillas y que era capturado por Roberto Lucero caía el out número 27 del quinto juego de la serie final y que le daba el título del campeonato estatal de beisbol de Primera Fuerza 2019 avalado por la

Asociación Estatal de beisbol de Baja California a Tijuana Municipal. Tras bajar el elevado y que el ampáyer decretara el out, empezó el festejo sobre el terreno de juego del campo deportivo Antonio Palacios que fue pintado de azul, ya que se unió a los peloteros una gran cantidad de aficionados que hicieron el viaje al puerto, entre familiares, amigos y directivos, todos buscando tomarse la foto con el trofeo de campeones.

EL CAMPEONATO ES DE TODOS "RICHARD GUERRERO"

"Gracias a dios se nos dio veníamos peleando duro, el conjunto se aplico, nunca bajo las manos, fuimos con todo y gracias a dios este es el resultado del gran esfuerzo de todos, jugadores, cuerpo técnico, porra y directiva este trofeo de campeón es de todos, logro que nos pone super contentos"

Sobre conseguir el título ajeno en patio ajeno el manager campeón señalo, "Ganar un campeonato es ganar un campeonato, lógico quisiéramos estar en nuestra casa, pero aquí en Ensenada también se disfruta, ya que tenemos aquí a toda nuestra afición que vino a apoyarnos"

Sobre los 5 campeonatos consecutivos logrados con Guerreros y ahora devolviendo el titulo de campeón a la Liga Municipal de Tijuana comento "Es un gran orgullo, es algo que nosotros veníamos buscando, que queríamos, porque nosotros somos municipales, queremos a nuestra liga y que mejor manera de demostrarlo que traernos el campeonato estatal a nuestra liga"

"El resultado se dio gracias a cada uno de los peloteros que integraron la selección, ya que todos aportaron, todos hicieron su trabajo y me siento muy orgulloso de cada uno de ellos, ya que de alguno u otra forma todos ayudaron para lograr este campeonato, así como para los que estuvieron en el camino, es titulo, además estamos muy agradecidos con toda la porra que hizo el viaje para acompañarnos y que nos estuvieron apoyando entrada por entrada, así que este campeonato también es de ellos".

"Estoy mas que feliz por los logros de esta temporada que gracias a dios se dieron contando con el apoyo de mis hermanos, esposa e hijos "Yo siempre les digo, que yo los represento a ellos aquí en el terreno de juego y que siento el respaldo de toda mi familia de tras de mí, así que este campeonato yo se los dedico a ellos, ya que nunca dejaron de apoyarme y este es el resultado, ahora vamos a disfrutarlo" señalo el alto mando de Tijuana Municipal.

UN CAMPEONATO MUY ESPECIAL "DAMIAN "PESCADO" PATRON

"Este campeonato es muy especial, ya que se logro ante Ensenada Municipal y pues aquí en el deportivo Antonio Palacios viví unos momentos muy agradables é inolvidables y para mi es algo muy especial venir a jugar aquí", comento sobre el terreno de juego en parador en corto de los campeones de Tijuana Municipal.

"Este fue un fin de semana muy agradable para mi, ya que ayer fuimos campeones con Imprenta San Ysidro en veteranos y ahorita me siento muy contento orgulloso, por este año redondito que alcanzamos al quedar campeones con Guerrero y ahora con la selección de Tijuana Municipal, esperando seguir cosechando triunfos".

A pesar de no encontrase al cien Pescado Patrón dio lo mejor de sí en la final "Difícilmente estas finales difícilmente se dan y mas difícil es que uno las deje de jugar, no estuve al cien, pero siempre aportando la experiencia que tengo y siempre ayudando a mis compañeros, gracias a dios me toco sentir una gran satisfacción el poder ayudar a la causa con un cuadrangular"

"Algo muy importante para sacar los buenos resultados se lo debemos a nuestra porra que se porto excelente, parecía como si estuviéramos jugando en casa, ya que ellos nunca nos dejaron de apoyar y eso es muy importante para un equipo, ya que sientes el respaldo que te motiva a hacer las cosas bien"

"Algo también importante es contar con un manejador como Richard Guerrero, ya que él te da la confianza de hacer las cosas, te deja jugar, no te presiona, siempre tiene el hombro para apoyarte, la palmadita en la espalda para que sientas el apoyo y me gusta que los manager sean así" termino diciendo el Pescado Patrón.

TODO SE NOS DIO EN ESTA TEMPORADA "MARCO ANTONIO PERALTA"

"Estamos muy contentos la verdad, una satisfacción ahora sí que en conjunto y personal estar aquí en Ensenada y lograr el campeonato, aunque hay un poquito se sentimientosencontrados, por ser nativo de Ensenada, pero ahorita pertenecemos a la liga Municipal de Tijuana y ahí que representarlos bien"

"Ahora sí que todo se nos dio en esta temporada, al lograr el campeonato con Guerreros y ahora con la selección, cosas que se dieron gracias al trabajo en equipo y los resultados pues aquí están, y que mejor que pude sacarme la espinita de mi primera campaña con guerreros donde no se me dieron las cosas, regrese y ahora aquí estoy disfrutando del campeonato"

"El jugar en la selección como titular es un poquito complicado, ya que hay mucha juventud, ya que solo somos 4 jugadores los que rebasamos los 40 años, así que nosotros necesitamos de exigirnos al doble para tratar de mantenernos en forma" dijo Marco Antonio Peralta.

TROY CURZ EL JUGADOR MAS VALIOSO DE LA FINAL

Al ser designado por Richard Guerrero como el jugador mas valioso de la final, tras lograr 3 triunfos en esta final el lanzador Troy Cruz comento "Estoy contento por esta distinción que se meda, pero lo mas importante es que pude responder a la confianza del manejador sacando los 3 juegos con victoria y sobre por darme la oportunidad de aportar a este campeonato".

"No fue nada fácil ya que tuve que prepararme a conciencia, ya que los bateadores de Ensenada Municipal son muy buenos, pero las tres salidas que tuve venia muy contralado con mi recta, el slider que son los pitcheos que mas uso, además que me senti bien en la lomita al contar con el respaldado de la afición de Tijuana que nos acompaño y que hizo que me sintiera como en casa".